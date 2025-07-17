Домашние будут в восторге: рецепт кабачкового блинчика с "сюрпризом" внутри
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Идеальный вариант для тех, кому надоели обычные оладьи
Обычные кабачковые оладьи или блины — это всегда вкусно и просто. Но если немного поэкспериментировать, можно приготовить ещё более интересное блюдо — с сочной начинкой внутри. Достаточно добавить всего один ингредиент, и знакомое блюдо получит новый вкус.
На YouTube-канале Einfach und lecker поделились оригинальным рецептом кабачкового блина с сюрпризом внутри. Готовится легко, выглядит аппетитно, а вкус — просто невероятный.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1-2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 2-3 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Сыр – 50 г.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Масло – для жарки
Этапы приготовления
- Кабачки натрите на тёрке, лук порежьте мелкими кубиками.
- К кабачкам с луком добавьте яйца, соль, перец и просейте муку.
- Хорошо перемешайте массу.
- Разогрейте сковородку с маслом. Выложите половину кабачкового теста, формируя блин.
- Сверху выложите кусочки сыра.
- На сыр выложите вторую половину кабачкового теста.
- Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.