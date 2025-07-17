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Домашние будут в восторге: рецепт кабачкового блинчика с "сюрпризом" внутри

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Один ингредиент изменит вкус кабачков
Один ингредиент изменит вкус кабачков. Фото Скриншот YouTube

Идеальный вариант для тех, кому надоели обычные оладьи

Обычные кабачковые оладьи или блины — это всегда вкусно и просто. Но если немного поэкспериментировать, можно приготовить ещё более интересное блюдо — с сочной начинкой внутри. Достаточно добавить всего один ингредиент, и знакомое блюдо получит новый вкус.

На YouTube-канале Einfach und lecker поделились оригинальным рецептом кабачкового блина с сюрпризом внутри. Готовится легко, выглядит аппетитно, а вкус — просто невероятный.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1-2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 2-3 ст. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр – 50 г.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Масло – для жарки

Этапы приготовления

  1. Кабачки натрите на тёрке, лук порежьте мелкими кубиками.
  2. К кабачкам с луком добавьте яйца, соль, перец и просейте муку.
  3. Хорошо перемешайте массу.
  4. Разогрейте сковородку с маслом. Выложите половину кабачкового теста, формируя блин.
  5. Сверху выложите кусочки сыра.
  6. На сыр выложите вторую половину кабачкового теста.
  7. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
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#Кабачки #Рецепты #Блины