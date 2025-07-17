Домашние будут в восторге: рецепт кабачкового блинчика с "сюрпризом" внутри

Идеальный вариант для тех, кому надоели обычные оладьи

Обычные кабачковые оладьи или блины — это всегда вкусно и просто. Но если немного поэкспериментировать, можно приготовить ещё более интересное блюдо — с сочной начинкой внутри. Достаточно добавить всего один ингредиент, и знакомое блюдо получит новый вкус.

На YouTube-канале Einfach und lecker поделились оригинальным рецептом кабачкового блина с сюрпризом внутри. Готовится легко, выглядит аппетитно, а вкус — просто невероятный.

Ингредиенты:

Кабачок – 1-2 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука – 2-3 ст. л.

Лук – 1 шт.

Сыр – 50 г.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло – для жарки

Этапы приготовления