Молодой картофель получится невероятным: как его вкусно приготовить (видео)

Просто пальчики оближешь

Картофель – один из самых универсальных овощей, который легко адаптируется к любому столу и вкусу. Ее варят, жарят, запекают, делают пюре, супы и запеканки. А молодой картофель – это особый сезонный деликатес: он имеет тонкую кожуру, нежную текстуру и особенно выразительный вкус.

Ее можно готовить по-разному — например, тушить в вине с пряными травами или запекать до золотистой корочки с чесноком и растительным маслом. Сегодня же предлагаем именно последний вариант — простой, ароматный и вкусный запеченный молодой картофель, который прекрасно подойдет и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить запеченный картофель

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

специи для картофеля – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

чеснок – 8 зубчиков;

масло – 100 мл;

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть картофель вместе с кожурой.

2. Добавить соль, специи, чеснок, растительное масло.

3. Отлично перемешать.

4. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут до золотистой корочки.