Молодой картофель получится невероятным: как его вкусно приготовить (видео)
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Просто пальчики оближешь
Картофель – один из самых универсальных овощей, который легко адаптируется к любому столу и вкусу. Ее варят, жарят, запекают, делают пюре, супы и запеканки. А молодой картофель – это особый сезонный деликатес: он имеет тонкую кожуру, нежную текстуру и особенно выразительный вкус.
Ее можно готовить по-разному — например, тушить в вине с пряными травами или запекать до золотистой корочки с чесноком и растительным маслом. Сегодня же предлагаем именно последний вариант — простой, ароматный и вкусный запеченный молодой картофель, который прекрасно подойдет и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить запеченный картофель
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- специи для картофеля – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- чеснок – 8 зубчиков;
- масло – 100 мл;
Способ приготовления:
1. Хорошо промыть картофель вместе с кожурой.
2. Добавить соль, специи, чеснок, растительное масло.
3. Отлично перемешать.
4. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут до золотистой корочки.