Это блюдо получается еще вкуснее котлет: рецепт бюджетных бризолов с фаршем и сыром (видео)

Просто из обычных продуктов

Бризоль – это блюдо, в основе которого обычно сочетаются мясной фарш и яичный слой, жарящийся в виде омлета с начинкой. Но в домашней кухне появились и более удобные варианты – например, бризоли с вафлями, когда фарш выкладывается между двумя тонкими вафельными листьями и жарится порционно.

Такое блюдо прекрасно заменяет классические котлеты на ужин : готовится просто, выглядит аппетитно, а смакует еще лучше – хрустя извне, нежно внутри. Поэтому сегодня предлагаем приготовить именно ленивые бризоли с фаршем и вафлями – без мороки, но с гарантированным результатом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить бризоли с фаршем

Ингредиенты:

вафли – 1 упаковка;

фарш – 300-400 г;

лук – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

творог – 60-80 г (по желанию);

яйца – 3-4 шт.;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

К фаршу добавить потертый лук, соль, перец и по желанию сыр.

Перемешать и выложить на вафли.

Обмакнуть бризоли во взбитые яйца и обжарить с обеих сторон.

Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Вкусно и в теплом и холодном виде!