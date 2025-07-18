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Это блюдо получается еще вкуснее котлет: рецепт бюджетных бризолов с фаршем и сыром (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинально, сытно, вкусно
Оригинально, сытно, вкусно. Фото instagram.com

Просто из обычных продуктов

Бризоль – это блюдо, в основе которого обычно сочетаются мясной фарш и яичный слой, жарящийся в виде омлета с начинкой. Но в домашней кухне появились и более удобные варианты – например, бризоли с вафлями, когда фарш выкладывается между двумя тонкими вафельными листьями и жарится порционно.

Такое блюдо прекрасно заменяет классические котлеты на ужин : готовится просто, выглядит аппетитно, а смакует еще лучше – хрустя извне, нежно внутри. Поэтому сегодня предлагаем приготовить именно ленивые бризоли с фаршем и вафлями – без мороки, но с гарантированным результатом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить бризоли с фаршем

Ингредиенты:

  • вафли – 1 упаковка;
  • фарш – 300-400 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • творог – 60-80 г (по желанию);
  • яйца – 3-4 шт.;
  • масло – для жарки;

Способ приготовления:

К фаршу добавить потертый лук, соль, перец и по желанию сыр.

Перемешать и выложить на вафли.

Обмакнуть бризоли во взбитые яйца и обжарить с обеих сторон.

Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Вкусно и в теплом и холодном виде!

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#Закуска #Фарш #Готовим дома #Бризоли