Это блюдо получается еще вкуснее котлет: рецепт бюджетных бризолов с фаршем и сыром (видео)
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Просто из обычных продуктов
Бризоль – это блюдо, в основе которого обычно сочетаются мясной фарш и яичный слой, жарящийся в виде омлета с начинкой. Но в домашней кухне появились и более удобные варианты – например, бризоли с вафлями, когда фарш выкладывается между двумя тонкими вафельными листьями и жарится порционно.
Такое блюдо прекрасно заменяет классические котлеты на ужин : готовится просто, выглядит аппетитно, а смакует еще лучше – хрустя извне, нежно внутри. Поэтому сегодня предлагаем приготовить именно ленивые бризоли с фаршем и вафлями – без мороки, но с гарантированным результатом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить бризоли с фаршем
Ингредиенты:
- вафли – 1 упаковка;
- фарш – 300-400 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- творог – 60-80 г (по желанию);
- яйца – 3-4 шт.;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
К фаршу добавить потертый лук, соль, перец и по желанию сыр.
Перемешать и выложить на вафли.
Обмакнуть бризоли во взбитые яйца и обжарить с обеих сторон.
Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Вкусно и в теплом и холодном виде!