На магазинное и не посмотрите: как приготовить фантастически вкусное домашнее мороженое (видео)

Просто тает во рту

Дома вполне реально приготовить вкусное мороженое – и не только классическое сливочное. Это может быть освежающее сорбе из манго, сливочное мороженое с ягодами, банановое без сахара или даже йогуртовое с хрустящими добавками. Вариантов множество – все зависит от вашего настроения и любимых вкусов.

А сегодня предлагаем приготовить домашнее шоколадное мороженое — насыщенное, кремовое и очень ароматное. Без мороженицы, лишних усилий и с минимумом ингредиентов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yummy.lera ".

Как приготовить шоколадное мороженое

Ингредиенты: (на 9 вафельных емкостей объемом 100 мл):

темный шоколад – 100 г;

сгущенка – 250 мл;

сливки 33% – 500 мл;

натертый темный шоколад – 100 г;

вафельные емкости (по желанию);

Способ приготовления:

1. Шоколад растопить в микроволновке или водяной бане.

2. Добавить сгущенку комнатной температуры, перемешать и дать массе остыть до комнатной температуры.

3. Шоколад натереть на большой терке.

4. Холодные сливки взбить на максимальной мощности миксера до загущения (лучше, чтобы емкость и венчик тоже были холодными).

5. Добавить шоколад со сгущенкой и осторожно перемешать лопаткой.

6. Добавить натертый шоколад и снова перемешать.

7. Наполнить вафельные емкости мороженым или просто положить в форму.

8. Убрать в морозилку до застывания. Идеально есть через 3-4 часа.