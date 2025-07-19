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На магазинное и не посмотрите: как приготовить фантастически вкусное домашнее мороженое (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Нежное, домашнее, очень вкусное
Нежное, домашнее, очень вкусное. Фото instagram.com

Просто тает во рту

Дома вполне реально приготовить вкусное мороженое – и не только классическое сливочное. Это может быть освежающее сорбе из манго, сливочное мороженое с ягодами, банановое без сахара или даже йогуртовое с хрустящими добавками. Вариантов множество – все зависит от вашего настроения и любимых вкусов.

А сегодня предлагаем приготовить домашнее шоколадное мороженое — насыщенное, кремовое и очень ароматное. Без мороженицы, лишних усилий и с минимумом ингредиентов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yummy.lera ".

Как приготовить шоколадное мороженое

Ингредиенты: (на 9 вафельных емкостей объемом 100 мл):

  • темный шоколад – 100 г;
  • сгущенка – 250 мл;
  • сливки 33% – 500 мл;
  • натертый темный шоколад – 100 г;
  • вафельные емкости (по желанию);

Способ приготовления:

1. Шоколад растопить в микроволновке или водяной бане.

2. Добавить сгущенку комнатной температуры, перемешать и дать массе остыть до комнатной температуры.

3. Шоколад натереть на большой терке.

4. Холодные сливки взбить на максимальной мощности миксера до загущения (лучше, чтобы емкость и венчик тоже были холодными).

5. Добавить шоколад со сгущенкой и осторожно перемешать лопаткой.

6. Добавить натертый шоколад и снова перемешать.

7. Наполнить вафельные емкости мороженым или просто положить в форму.

8. Убрать в морозилку до застывания. Идеально есть через 3-4 часа.

Теги:
#Мороженое #Десерт #Готовим дома