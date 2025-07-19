На магазинное и не посмотрите: как приготовить фантастически вкусное домашнее мороженое (видео)
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Просто тает во рту
Дома вполне реально приготовить вкусное мороженое – и не только классическое сливочное. Это может быть освежающее сорбе из манго, сливочное мороженое с ягодами, банановое без сахара или даже йогуртовое с хрустящими добавками. Вариантов множество – все зависит от вашего настроения и любимых вкусов.
А сегодня предлагаем приготовить домашнее шоколадное мороженое — насыщенное, кремовое и очень ароматное. Без мороженицы, лишних усилий и с минимумом ингредиентов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yummy.lera ".
Как приготовить шоколадное мороженое
Ингредиенты: (на 9 вафельных емкостей объемом 100 мл):
- темный шоколад – 100 г;
- сгущенка – 250 мл;
- сливки 33% – 500 мл;
- натертый темный шоколад – 100 г;
- вафельные емкости (по желанию);
Способ приготовления:
1. Шоколад растопить в микроволновке или водяной бане.
2. Добавить сгущенку комнатной температуры, перемешать и дать массе остыть до комнатной температуры.
3. Шоколад натереть на большой терке.
4. Холодные сливки взбить на максимальной мощности миксера до загущения (лучше, чтобы емкость и венчик тоже были холодными).
5. Добавить шоколад со сгущенкой и осторожно перемешать лопаткой.
6. Добавить натертый шоколад и снова перемешать.
7. Наполнить вафельные емкости мороженым или просто положить в форму.
8. Убрать в морозилку до застывания. Идеально есть через 3-4 часа.