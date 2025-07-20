Выходят мягкими и воздушными: как приготовить оладьи на кефире (видео)
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Невероятное блаженство
Существует немало вариаций вкусной выпечки на сковороде: кто-то предпочитает тонкие блинчики, другие же обожают пышные американские панкейки с сиропом. Но сегодня мы предлагаем классические оладьи на кефире – пышные, мягкие, с нежной текстурой и золотистой корочкой.
Они готовятся из простых ингредиентов, а результат всегда радует и взрослых, и детей. Идеально смакуют как с медом или вареньем, так и с сахарной пудрой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 430 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- ванильный сахар – по желанию;
Способ приготовления:
1. В миску налить кефир (комнатной температуру).
2. Разбить яйца (тоже не из холодильника).
3. Добавить щепотку соли, сахар и взбить все венчиком.
4. К этой массе постепенно добавить просеянную муку.
5. Вымешать все до однородности (тесто должно получиться густое).
6. Добавить в тесто последнюю ложку муки и соды.
7. Хорошо вымешать и оставить на 2 минуты, чтобы набухло тесто (больше перемешивать не нужно).
8. Разогреть сковороду с достаточным количеством растительного масла и жарить оладьи на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.