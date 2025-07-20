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Выходят мягкими и воздушными: как приготовить оладьи на кефире (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Всегда супер пышные и мягкие
Всегда супер пышные и мягкие. Фото instagram.com

Невероятное блаженство

Существует немало вариаций вкусной выпечки на сковороде: кто-то предпочитает тонкие блинчики, другие же обожают пышные американские панкейки с сиропом. Но сегодня мы предлагаем классические оладьи на кефире – пышные, мягкие, с нежной текстурой и золотистой корочкой.

Они готовятся из простых ингредиентов, а результат всегда радует и взрослых, и детей. Идеально смакуют как с медом или вареньем, так и с сахарной пудрой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "myroslava_pekariuk".

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука – 430 г;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • ванильный сахар – по желанию;

Способ приготовления:

1. В миску налить кефир (комнатной температуру).

2. Разбить яйца (тоже не из холодильника).

3. Добавить щепотку соли, сахар и взбить все венчиком.

4. К этой массе постепенно добавить просеянную муку.

5. Вымешать все до однородности (тесто должно получиться густое).

6. Добавить в тесто последнюю ложку муки и соды.

7. Хорошо вымешать и оставить на 2 минуты, чтобы набухло тесто (больше перемешивать не нужно).

8. Разогреть сковороду с достаточным количеством растительного масла и жарить оладьи на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.

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#Кефир #Оладьи #Готовим дома