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Можно готовить хоть каждый день: такой пирог с абрикосами просто тает во рту (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Из доступных и простых ингредиентов легкий и воздушный
Из доступных и простых ингредиентов легкий и воздушный. Фото instagram.com

Простой пирог с абрикосами в духовке готовится легко и быстро

Лето — самое подходящее время для ароматной домашней выпечки с ягодами и фруктами. Именно сейчас хочется приготовить нежный пирог с малиной, сочные тарталетки с клубникой или штрудель с яблоками.

Но сегодня мы предлагаем пирог с абрикосами – солнечный, сочный и очень простой в приготовлении. Такой десерт идеально сочетает сладковатое тесто с легкой кислинкой спелых абрикосов, даря настоящее летнее настроение в каждом кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить пирог с абрикосами

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • сливочное масло – 100 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • мука – 210 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 100 г;
  • ванилин;
  • сыр с голубой плесенью – 50 г (по желанию);
  • абрикосы – 6-7 шт.;

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром в пену.

2. Добавить в растопленное не горячее масло, муку, соль, ванилин, разрыхлитель и сметану.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Абрикосы порезать кубиком и добавить в тесто.

5. Перелить в смазанную сливочным маслом форму.

6. Сверху выложить половинки абрикосов, творог и миндальные хлопья по желанию.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой.

Теги:
#Пирог #Абрикос #Готовим дома