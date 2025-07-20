Можно готовить хоть каждый день: такой пирог с абрикосами просто тает во рту (видео)

Простой пирог с абрикосами в духовке готовится легко и быстро

Лето — самое подходящее время для ароматной домашней выпечки с ягодами и фруктами. Именно сейчас хочется приготовить нежный пирог с малиной, сочные тарталетки с клубникой или штрудель с яблоками.

Но сегодня мы предлагаем пирог с абрикосами – солнечный, сочный и очень простой в приготовлении. Такой десерт идеально сочетает сладковатое тесто с легкой кислинкой спелых абрикосов, даря настоящее летнее настроение в каждом кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить пирог с абрикосами

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сливочное масло – 100 г;

сметана – 3 ст. л.;

мука – 210 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

сахар – 100 г;

ванилин;

сыр с голубой плесенью – 50 г (по желанию);

абрикосы – 6-7 шт.;

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром в пену.

2. Добавить в растопленное не горячее масло, муку, соль, ванилин, разрыхлитель и сметану.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Абрикосы порезать кубиком и добавить в тесто.

5. Перелить в смазанную сливочным маслом форму.

6. Сверху выложить половинки абрикосов, творог и миндальные хлопья по желанию.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой.