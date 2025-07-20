Можно готовить хоть каждый день: такой пирог с абрикосами просто тает во рту (видео)
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Простой пирог с абрикосами в духовке готовится легко и быстро
Лето — самое подходящее время для ароматной домашней выпечки с ягодами и фруктами. Именно сейчас хочется приготовить нежный пирог с малиной, сочные тарталетки с клубникой или штрудель с яблоками.
Но сегодня мы предлагаем пирог с абрикосами – солнечный, сочный и очень простой в приготовлении. Такой десерт идеально сочетает сладковатое тесто с легкой кислинкой спелых абрикосов, даря настоящее летнее настроение в каждом кусочке. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".
Как приготовить пирог с абрикосами
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сливочное масло – 100 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- мука – 210 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- сахар – 100 г;
- ванилин;
- сыр с голубой плесенью – 50 г (по желанию);
- абрикосы – 6-7 шт.;
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром в пену.
2. Добавить в растопленное не горячее масло, муку, соль, ванилин, разрыхлитель и сметану.
3. Всё хорошо перемешать.
4. Абрикосы порезать кубиком и добавить в тесто.
5. Перелить в смазанную сливочным маслом форму.
6. Сверху выложить половинки абрикосов, творог и миндальные хлопья по желанию.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
8. Готовность проверить зубочисткой.