Такі кабачкові оладки виходять смачнішими за м'ясо: як їх приготувати з сиром (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готуються дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику
Кабачок — це ніжний літній овоч із делікатним смаком, який чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. Його можна смажити, запікати, тушкувати або навіть зробити з нього цілі страви, як-от кабачковий торт з прошарками із сиру, зелені та сметани.
Але якщо хочеться чогось простого, швидкого й смачного — спробуйте кабачкові оладки з сиром. Вони виходять ніжні, ароматні й підходять як для сніданку, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати кабачкові оладки з сиром
Інгредієнти:
- кабачок – 600 г;
- яйця – 2 шт;
- сир твердий – 150 г;
- борошно – 3–5 ст. л;
- сіль, перець, гранульований часник – за смаком;
- сметана – для подачі.
Кроки приготування:
Натерти кабачок на середній тертці, посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин.
Відтиснути кабачок від зайвої рідини.
Додати яйця, натертий сир і спеції, перемішати.
Поступово додавати борошно до потрібної консистенції.
Розігріти сковорідку (суху або з невеликою кількістю олії) й викладати тісто ложкою.
Смажити з обох боків до золотистої скоринки, подавати зі сметаною.