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Такі кабачкові оладки виходять смачнішими за м'ясо: як їх приготувати з сиром (відео)

Автор
Марія Швець
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Ніжні, красиві, смачні, корисні для всієї родини
Ніжні, красиві, смачні, корисні для всієї родини. Фото instagram.com

Готуються дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику

Кабачок — це ніжний літній овоч із делікатним смаком, який чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. Його можна смажити, запікати, тушкувати або навіть зробити з нього цілі страви, як-от кабачковий торт з прошарками із сиру, зелені та сметани.

Але якщо хочеться чогось простого, швидкого й смачного — спробуйте кабачкові оладки з сиром. Вони виходять ніжні, ароматні й підходять як для сніданку, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачкові оладки з сиром

Інгредієнти:

  • кабачок – 600 г;
  • яйця – 2 шт;
  • сир твердий – 150 г;
  • борошно – 3–5 ст. л;
  • сіль, перець, гранульований часник – за смаком;
  • сметана – для подачі.

Кроки приготування:

Натерти кабачок на середній тертці, посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин.

Відтиснути кабачок від зайвої рідини.

Додати яйця, натертий сир і спеції, перемішати.

Поступово додавати борошно до потрібної консистенції.

Розігріти сковорідку (суху або з невеликою кількістю олії) й викладати тісто ложкою.

Смажити з обох боків до золотистої скоринки, подавати зі сметаною.

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#Сир #Закуска #Оладки #Готуємо вдома