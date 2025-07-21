Такі кабачкові оладки виходять смачнішими за м'ясо: як їх приготувати з сиром (відео)

Готуються дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику

Кабачок — це ніжний літній овоч із делікатним смаком, який чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. Його можна смажити, запікати, тушкувати або навіть зробити з нього цілі страви, як-от кабачковий торт з прошарками із сиру, зелені та сметани.

Але якщо хочеться чогось простого, швидкого й смачного — спробуйте кабачкові оладки з сиром. Вони виходять ніжні, ароматні й підходять як для сніданку, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачкові оладки з сиром

Інгредієнти:

кабачок – 600 г;

яйця – 2 шт;

сир твердий – 150 г;

борошно – 3–5 ст. л;

сіль, перець, гранульований часник – за смаком;

сметана – для подачі.

Кроки приготування:

Натерти кабачок на середній тертці, посолити, перемішати й залишити на 10 хвилин.

Відтиснути кабачок від зайвої рідини.

Додати яйця, натертий сир і спеції, перемішати.

Поступово додавати борошно до потрібної консистенції.

Розігріти сковорідку (суху або з невеликою кількістю олії) й викладати тісто ложкою.

Смажити з обох боків до золотистої скоринки, подавати зі сметаною.