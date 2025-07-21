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Такие кабачковые оладьи получаются вкуснее мяса: как их приготовить с сыром (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежные, красивые, вкусные, полезные для всей семьи
Нежные, красивые, вкусные, полезные для всей семьи. Фото instagram.com

Готовятся очень быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике

Кабачок – это нежный летний овощ с деликатным вкусом, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Его можно жарить, запекать, тушить или даже сделать из него целые блюда, например кабачковый торт с прослоями из сыра, зелени и сметаны.

Но если хочется чего-нибудь простого, быстрого и вкусного – попробуйте кабачковые оладьи с сыром. Они получаются нежные, ароматные и подходят как для завтрака, так и для легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

  • кабачок – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сыр твердый – 150 г;
  • мука – 3–5 ст. л;
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;
  • сметана – для подачи.

Шаги приготовления:

Натереть кабачок на средней терке, посолить, перемешать и оставить на 10 минут.

Отжать кабачок от излишней жидкости.

Добавить яйца, натертый сыр и специи, перемешать.

Постепенно добавлять муку в нужную консистенцию.

Разогреть сковороду (сухую или с небольшим количеством растительного масла) и выкладывать тесто ложкой.

Жарить с обеих сторон до золотистой корочки, подавать со сметаной.

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#Сыр #Закуска #Оладьи #Готовим дома