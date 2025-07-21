Такие кабачковые оладьи получаются вкуснее мяса: как их приготовить с сыром (видео)
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Готовятся очень быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике
Кабачок – это нежный летний овощ с деликатным вкусом, который прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Его можно жарить, запекать, тушить или даже сделать из него целые блюда, например кабачковый торт с прослоями из сыра, зелени и сметаны.
Но если хочется чего-нибудь простого, быстрого и вкусного – попробуйте кабачковые оладьи с сыром. Они получаются нежные, ароматные и подходят как для завтрака, так и для легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить кабачковые оладьи с сыром
Ингредиенты:
- кабачок – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- сыр твердый – 150 г;
- мука – 3–5 ст. л;
- соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;
- сметана – для подачи.
Шаги приготовления:
Натереть кабачок на средней терке, посолить, перемешать и оставить на 10 минут.
Отжать кабачок от излишней жидкости.
Добавить яйца, натертый сыр и специи, перемешать.
Постепенно добавлять муку в нужную консистенцию.
Разогреть сковороду (сухую или с небольшим количеством растительного масла) и выкладывать тесто ложкой.
Жарить с обеих сторон до золотистой корочки, подавать со сметаной.