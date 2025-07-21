Виходить смачною та ситною: як приготувати кабачкову піцу на сковорідці (відео)
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Нетрадиційний варіант улюбленої страви
Кабачок — це ніжний літній овоч, який чудово поєднується з м’ясом, овочами, сиром та спеціями. Його часто додають у тушковані страви, наприклад, у смачне овочеве рагу, або ж запікають із сиром, готують млинці чи навіть торт.
А сьогодні пропонуємо ще один цікавий варіант — піцу з кабачка на сковороді. Вона готується без дріжджового тіста, але виходить соковитою, ароматною і дуже апетитною — ідеальний літній варіант легкої страви без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати кабачкову піцу на сковорідці
Інгредієнти:
Для основи:
- кабачки – 2 шт;
- яйця – 3 шт;
- борошно – 8 ст. л;
- сіль – за смаком;
Для начинки:
- моцарела – 100 г;
- сулугуні – 100 г;
- помідори – 2–3 шт;
- сметана або майонез – за смаком.
Кроки приготування:
Натерти кабачки на грубій тертці, посолити й залишити на 15 хвилин.
Відтиснути зайву рідину з кабачків.
Додати яйця та борошно, перемішати до однорідного тіста.
Викласти тісто на пергамент, змащений олією або маслом.
Випікати основу в духовці 30 хвилин при 180 °C.
Дістати основу, викласти зверху сметану або майонез, натертий сир і нарізані помідори, допекти ще 5–10 хвилин до розплавлення сиру.