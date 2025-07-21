Виходить смачною та ситною: як приготувати кабачкову піцу на сковорідці (відео)

Нетрадиційний варіант улюбленої страви

Кабачок — це ніжний літній овоч, який чудово поєднується з м’ясом, овочами, сиром та спеціями. Його часто додають у тушковані страви, наприклад, у смачне овочеве рагу, або ж запікають із сиром, готують млинці чи навіть торт.

А сьогодні пропонуємо ще один цікавий варіант — піцу з кабачка на сковороді. Вона готується без дріжджового тіста, але виходить соковитою, ароматною і дуже апетитною — ідеальний літній варіант легкої страви без зайвих зусиль. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати кабачкову піцу на сковорідці

Інгредієнти:

Для основи:

кабачки – 2 шт;

яйця – 3 шт;

борошно – 8 ст. л;

сіль – за смаком;

Для начинки:

моцарела – 100 г;

сулугуні – 100 г;

помідори – 2–3 шт;

сметана або майонез – за смаком.

Кроки приготування:

Натерти кабачки на грубій тертці, посолити й залишити на 15 хвилин.

Відтиснути зайву рідину з кабачків.

Додати яйця та борошно, перемішати до однорідного тіста.

Викласти тісто на пергамент, змащений олією або маслом.

Випікати основу в духовці 30 хвилин при 180 °C.

Дістати основу, викласти зверху сметану або майонез, натертий сир і нарізані помідори, допекти ще 5–10 хвилин до розплавлення сиру.