Выходит вкусной и сытной: как приготовить кабачковую пиццу на сковородке (видео)
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Нетрадиционный вариант любимого блюда
Кабачок – это нежный летний овощ, который прекрасно сочетается с мясом, овощами, сыром и специями. Его часто добавляют в тушеные блюда, например, во вкусное овощное рагу, или же запекают с сыром, готовят блины или даже торт.
А сегодня предлагаем еще один интересный вариант – пиццу из кабачка на сковороде. Она готовится без дрожжевого теста, но получается сочной, ароматной и очень аппетитной – идеальный летний вариант легкого блюда без лишних усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " alionakarpiuk ".
Как приготовить кабачковую пиццу на сковороде
Ингредиенты:
Для основания:
- кабачки – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 8 ст. л.;
- соль – по вкусу;
Для начинки:
- моцарелла – 100 г;
- сулугуни – 100 г;
- помидоры – 2–3 шт.;
- сметана или майонез – по вкусу.
Шаги приготовления:
Натереть кабачки на грубой терке, посолить и оставить на 15 минут.
Отжать лишнюю жидкость из кабачков.
Добавить яйца и муку, перемешать в однородное тесто.
Выложить тесто на пергамент, смазанный растительным маслом или маслом.
Выпекать основание в духовке 30 минут при 180 °C.
Достать основу, выложить сверху сметану или майонез, натертый сыр и нарезанные помидоры, допечь еще 5–10 минут до расплавления сыра.