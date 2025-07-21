Выходит вкусной и сытной: как приготовить кабачковую пиццу на сковородке (видео)

Нетрадиционный вариант любимого блюда

Кабачок – это нежный летний овощ, который прекрасно сочетается с мясом, овощами, сыром и специями. Его часто добавляют в тушеные блюда, например, во вкусное овощное рагу, или же запекают с сыром, готовят блины или даже торт.

А сегодня предлагаем еще один интересный вариант – пиццу из кабачка на сковороде. Она готовится без дрожжевого теста, но получается сочной, ароматной и очень аппетитной – идеальный летний вариант легкого блюда без лишних усилий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " alionakarpiuk ".

Как приготовить кабачковую пиццу на сковороде

Ингредиенты:

Для основания:

кабачки – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

мука – 8 ст. л.;

соль – по вкусу;

Для начинки:

моцарелла – 100 г;

сулугуни – 100 г;

помидоры – 2–3 шт.;

сметана или майонез – по вкусу.

Шаги приготовления:

Натереть кабачки на грубой терке, посолить и оставить на 15 минут.

Отжать лишнюю жидкость из кабачков.

Добавить яйца и муку, перемешать в однородное тесто.

Выложить тесто на пергамент, смазанный растительным маслом или маслом.

Выпекать основание в духовке 30 минут при 180 °C.

Достать основу, выложить сверху сметану или майонез, натертый сыр и нарезанные помидоры, допечь еще 5–10 минут до расплавления сыра.