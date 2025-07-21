Такі кабачки усіх зводять з розуму: як їх смачно запекти з сиром (відео)

Кабачки запечені із сиром у духовці виходять дуже ніжними

Кабачок — універсальний літній овоч із ніжним смаком, який чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. З нього готують запіканки, млинці, рулетики, а також ароматні заготівлі на зиму — наприклад, кабачки в томатному соусі з часником і зеленню.

А сьогодні ми пропонуємо простий і смачний варіант на щодень — запечені кабачки з сиром. Це легка страва з хрусткою скоринкою й ніжною серединкою, яка підходить і до обіду, і до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати запечені кабачки з сиром

Інгредієнти:

кабачок — 700 г;

орегано сушений — 1 ст.л з гіркою;

олія — 3 ст.л;

сир твердий тертий — 50 г;

сіль, перець — за смаком.

Кроки приготування:

Розігріти духовку до 190 °C (за наявності — увімкнути режим конвекції).

Вимити кабачки, за потреби очистити шкірку, нарізати овоч брусочками.

Перекласти нарізані кабачки в глибоку миску.

Додати сіль, перець, орегано, олію та тертий сир.

Добре перемішати все й викласти в один шар на деко з пергаментом.

Запікати 15 хвилин, після чого подавати гарячими або теплими.