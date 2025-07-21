Такие кабачки всех сводят с ума: как их вкусно запечь с сыром (видео)

Кабачки запеченные с сыром в духовке получаются очень нежными

Кабачок — универсальный летний овощ с нежным вкусом, отлично сочетающийся с разнообразными ингредиентами. Из него готовят запеканки, блины, рулетики, а также ароматные заготовки на зиму – например, кабачки в томатном соусе с чесноком и зеленью.

А сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант на каждый день – запеченные кабачки с сыром. Это легкое блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которая подходит и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить запеченные кабачки с сыром

Ингредиенты:

кабачок — 700 г;

орегано сушеный – 1 ст.л с горкой;

масло – 3 ст.л;

сыр твердый тертый – 50 г;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 °C (при наличии включить режим конвекции).

Вымыть кабачки, при необходимости очистить кожуру, порезать овощ брусочками.

Переложить нарезанные кабачки в глубокую миску.

Добавить соль, перец, орегано, растительное масло и тертый сыр.

Отлично перемешать все и выложить в один слой на противень с пергаментом.

Запекать 15 минут, после чего подавать горячими или тёплыми.