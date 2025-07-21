Такие кабачки всех сводят с ума: как их вкусно запечь с сыром (видео)
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Кабачки запеченные с сыром в духовке получаются очень нежными
Кабачок — универсальный летний овощ с нежным вкусом, отлично сочетающийся с разнообразными ингредиентами. Из него готовят запеканки, блины, рулетики, а также ароматные заготовки на зиму – например, кабачки в томатном соусе с чесноком и зеленью.
А сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант на каждый день – запеченные кабачки с сыром. Это легкое блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которая подходит и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить запеченные кабачки с сыром
Ингредиенты:
- кабачок — 700 г;
- орегано сушеный – 1 ст.л с горкой;
- масло – 3 ст.л;
- сыр твердый тертый – 50 г;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 190 °C (при наличии включить режим конвекции).
Вымыть кабачки, при необходимости очистить кожуру, порезать овощ брусочками.
Переложить нарезанные кабачки в глубокую миску.
Добавить соль, перец, орегано, растительное масло и тертый сыр.
Отлично перемешать все и выложить в один слой на противень с пергаментом.
Запекать 15 минут, после чего подавать горячими или тёплыми.