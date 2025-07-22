Приготуєте швидше за будь-яку першу страву: рецепт смачного сирного супу з копченостями (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На обід для всієї родини
Якщо класичні перші страви — на кшталт борщу, курячого бульйону чи звичної юшки — вже набридли або просто не хочеться проводити багато часу біля плити, варто звернути увагу на сирний суп.
Це навариста, ніжна та водночас ароматна страва, яка чудово поєднує у собі вершковість плавленого сиру й насичений смак копченостей. Такий суп готується просто, швидко й завжди тішить домашніх чимось незвичним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати сирний суп
Інгредієнти:
- балик — 150 г;
- картопля — 3–4 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- плавлені сирки — 2 шт;
- вершки — 150 мл;
- кріп — невеликий пучок;
- сіль, перець, спеції — за смаком.
Кроки приготування:
Нарізати цибулю кубиками, моркву натерти або порізати соломкою.
Обсмажити овочі на олії до м’якості.
Додати до них нарізаний балик і смажити ще 5 хвилин.
Влити воду (приблизно 1,5 л), додати нарізану кубиками картоплю. Варити до готовності овочів.
Додати натерті плавлені сирки, вершки, подрібнений кріп, сіль і спеції.
Варити ще 5 хвилин, поки сир повністю не розчиниться. Подаючи, за бажанням прикрасити зеленню.