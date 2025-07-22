Приготуєте швидше за будь-яку першу страву: рецепт смачного сирного супу з копченостями (відео)

На обід для всієї родини

Якщо класичні перші страви — на кшталт борщу, курячого бульйону чи звичної юшки — вже набридли або просто не хочеться проводити багато часу біля плити, варто звернути увагу на сирний суп.

Це навариста, ніжна та водночас ароматна страва, яка чудово поєднує у собі вершковість плавленого сиру й насичений смак копченостей. Такий суп готується просто, швидко й завжди тішить домашніх чимось незвичним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати сирний суп

Інгредієнти:

балик — 150 г;

картопля — 3–4 шт;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

плавлені сирки — 2 шт;

вершки — 150 мл;

кріп — невеликий пучок;

сіль, перець, спеції — за смаком.

Кроки приготування:

Нарізати цибулю кубиками, моркву натерти або порізати соломкою.

Обсмажити овочі на олії до м’якості.

Додати до них нарізаний балик і смажити ще 5 хвилин.

Влити воду (приблизно 1,5 л), додати нарізану кубиками картоплю. Варити до готовності овочів.

Додати натерті плавлені сирки, вершки, подрібнений кріп, сіль і спеції.

Варити ще 5 хвилин, поки сир повністю не розчиниться. Подаючи, за бажанням прикрасити зеленню.