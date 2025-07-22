Приготовите быстрее любого первого блюда: рецепт вкусного сырного супа с копченостями (видео)

На обед для всей семьи

Если классические первые блюда – вроде борща, куриного бульона или привычной ухи – уже надоели или просто не хочется проводить много времени у плиты, стоит обратить внимание на творожный суп.

Это наваристое, нежное и одновременно ароматное блюдо, которое прекрасно сочетает в себе сливочность плавленого сыра и насыщенный вкус копченостей. Такой суп готовится просто, быстро и всегда радует домашних чем-то необычным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить сырный суп

Ингредиенты:

балык — 150 г;

картофель — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

плавленые сырки – 2 шт.;

сливки — 150 мл;

укроп – небольшой пучок;

соль, перец, специи – по вкусу.

Шаги приготовления:

Нарезать лук кубиками, морковь натереть или порезать соломкой.

Обжарить овощи на растительном масле до мягкости.

Добавить к ним нарезанный балык и жарить еще 5 минут.

Влить воду (приблизительно 1,5 л), добавить нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности овощей.

Добавить натертые плавленые сырки, сливки, измельченный укроп, соль и специи.

Варить еще 5 минут, пока творог полностью не растворится. Подавая, по желанию украсить зеленью.