Гости будут в восторге: салат "Розовый фламинго" станет изюминкой вашего стола

Очень ярко и вкусно

Салат "Розовый фламинго" — это простое и яркое блюдо, которое очень быстро готовится и подходит как для обеда, так и для праздничного стола. В этом салате удачно сочетаются нежное куриное мясо, ветчина и свежие овощи, а легкая заправка делает вкус особенно сбалансированным.

Рецептом поделились "Смачненьке".

Ингредиенты:

Куриное бедро – 1 шт.

Ветчина – 100-150 г

Помидоры – 2 шт.

Сладкий перец – 1/2 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец – по вкусу

Майонез – 1 ст. л.

Свежий укроп – для украшения

Приготовление:

Отварите куриное бедро в подсоленной воде, затем остудите его в бульоне. Нарежьте мясо мелкими кусочками. Нарежьте ветчину соломкой, примерно такого же размера, как и курица. Нарежьте помидоры, предварительно удалив мякоть. Нарежьте половину сладкого болгарского перца соломкой. Выложите все нарезанные овощи и мясо в салатник. Добавьте немного перца, слегка посолите и добавьте зубчик чеснока. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. Сверху посыпьте свежим укропом для украшения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом салата из свеклы, который станет отличным дополнением к мясным блюдам.