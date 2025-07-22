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Гости будут в восторге: салат "Розовый фламинго" станет изюминкой вашего стола

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из доступных ингредиентов
Салат из доступных ингредиентов. Фото telegraf.com.ua

Очень ярко и вкусно

Салат "Розовый фламинго" — это простое и яркое блюдо, которое очень быстро готовится и подходит как для обеда, так и для праздничного стола. В этом салате удачно сочетаются нежное куриное мясо, ветчина и свежие овощи, а легкая заправка делает вкус особенно сбалансированным.

Рецептом поделились "Смачненьке".

Ингредиенты:

  • Куриное бедро – 1 шт.
  • Ветчина – 100-150 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Сладкий перец – 1/2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Свежий укроп – для украшения

Приготовление:

  1. Отварите куриное бедро в подсоленной воде, затем остудите его в бульоне. Нарежьте мясо мелкими кусочками.
  2. Нарежьте ветчину соломкой, примерно такого же размера, как и курица.
  3. Нарежьте помидоры, предварительно удалив мякоть.
  4. Нарежьте половину сладкого болгарского перца соломкой.
  5. Выложите все нарезанные овощи и мясо в салатник.
  6. Добавьте немного перца, слегка посолите и добавьте зубчик чеснока.
  7. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.
  8. Сверху посыпьте свежим укропом для украшения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом салата из свеклы, который станет отличным дополнением к мясным блюдам.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Перец #Салаты