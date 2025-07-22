Гости будут в восторге: салат "Розовый фламинго" станет изюминкой вашего стола
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень ярко и вкусно
Салат "Розовый фламинго" — это простое и яркое блюдо, которое очень быстро готовится и подходит как для обеда, так и для праздничного стола. В этом салате удачно сочетаются нежное куриное мясо, ветчина и свежие овощи, а легкая заправка делает вкус особенно сбалансированным.
Рецептом поделились "Смачненьке".
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 1 шт.
- Ветчина – 100-150 г
- Помидоры – 2 шт.
- Сладкий перец – 1/2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец – по вкусу
- Майонез – 1 ст. л.
- Свежий укроп – для украшения
Приготовление:
- Отварите куриное бедро в подсоленной воде, затем остудите его в бульоне. Нарежьте мясо мелкими кусочками.
- Нарежьте ветчину соломкой, примерно такого же размера, как и курица.
- Нарежьте помидоры, предварительно удалив мякоть.
- Нарежьте половину сладкого болгарского перца соломкой.
- Выложите все нарезанные овощи и мясо в салатник.
- Добавьте немного перца, слегка посолите и добавьте зубчик чеснока.
- Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.
- Сверху посыпьте свежим укропом для украшения.
Ранее "Телеграф" делился рецептом салата из свеклы, который станет отличным дополнением к мясным блюдам.