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Такие кабачковые палочки съедаются за минуту: в каком кляре их приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Предельно простое в приготовлении блюдо
Предельно простое в приготовлении блюдо. Фото instagram.com

Закуска с нежным соусом и приятным хрустом

Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который идеально подходит для летних блюд. Его можно жарить, тушить, запекать и даже мариновать.

Среди самых популярных вариантов – кабачковая запеканка, сочетающая в себе простоту приготовления и приятный вкус. А сегодня мы предлагаем кое-что новое — аппетитную закуску из кабачковых палочек, которые станут великолепной идеей для легкого ужина или перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить кабачковые палочки в кляре

Ингредиенты:

  • кабачки (небольшие) – 2 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • мука – для панировки;
  • яйца – 1-2 шт.;
  • панировочные сухари – 8 ст.л;
  • сыр твердый (например, пармезан) – 30 г;
  • чеснок сухой – 1 ч.л;
  • паприка – 1 ч.л;
  • итальянские травы (орегано) – 1 ч.л;
  • сметана – 150 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • укроп – по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Нарезать кабачки брусочками, посолить и оставить на 10–15 минут, чтобы выделилась излишняя жидкость.
  2. Смешать панировочные сухари, натертый сыр, сухой чеснок, паприку и итальянские травы.
  3. Подготовить отдельные тарелки с мукой и взбитыми яйцами.
  4. Обсушить кабачки, обвалять каждый брусочек сначала в муке, затем в яйце, а затем в панировочной смеси.
  5. Выложить кабачки на противень с пергаментом и запекать при 200 °C 15–20 минут (режим верх-низ, по желанию включить конвекцию в конце).
  6. Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком и укропом, при необходимости посолить.
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#Кабачки #Закуска #Готовим дома