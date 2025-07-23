Такие кабачковые палочки съедаются за минуту: в каком кляре их приготовить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Закуска с нежным соусом и приятным хрустом
Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который идеально подходит для летних блюд. Его можно жарить, тушить, запекать и даже мариновать.
Среди самых популярных вариантов – кабачковая запеканка, сочетающая в себе простоту приготовления и приятный вкус. А сегодня мы предлагаем кое-что новое — аппетитную закуску из кабачковых палочек, которые станут великолепной идеей для легкого ужина или перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".
Как приготовить кабачковые палочки в кляре
Ингредиенты:
- кабачки (небольшие) – 2 шт.;
- соль – по вкусу;
- мука – для панировки;
- яйца – 1-2 шт.;
- панировочные сухари – 8 ст.л;
- сыр твердый (например, пармезан) – 30 г;
- чеснок сухой – 1 ч.л;
- паприка – 1 ч.л;
- итальянские травы (орегано) – 1 ч.л;
- сметана – 150 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- укроп – по вкусу.
Шаги приготовления:
- Нарезать кабачки брусочками, посолить и оставить на 10–15 минут, чтобы выделилась излишняя жидкость.
- Смешать панировочные сухари, натертый сыр, сухой чеснок, паприку и итальянские травы.
- Подготовить отдельные тарелки с мукой и взбитыми яйцами.
- Обсушить кабачки, обвалять каждый брусочек сначала в муке, затем в яйце, а затем в панировочной смеси.
- Выложить кабачки на противень с пергаментом и запекать при 200 °C 15–20 минут (режим верх-низ, по желанию включить конвекцию в конце).
- Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком и укропом, при необходимости посолить.