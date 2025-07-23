Такие кабачковые палочки съедаются за минуту: в каком кляре их приготовить (видео)

Закуска с нежным соусом и приятным хрустом

Кабачок – это нежный и универсальный овощ, который идеально подходит для летних блюд. Его можно жарить, тушить, запекать и даже мариновать.

Среди самых популярных вариантов – кабачковая запеканка, сочетающая в себе простоту приготовления и приятный вкус. А сегодня мы предлагаем кое-что новое — аппетитную закуску из кабачковых палочек, которые станут великолепной идеей для легкого ужина или перекуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить кабачковые палочки в кляре

Ингредиенты:

кабачки (небольшие) – 2 шт.;

соль – по вкусу;

мука – для панировки;

яйца – 1-2 шт.;

панировочные сухари – 8 ст.л;

сыр твердый (например, пармезан) – 30 г;

чеснок сухой – 1 ч.л;

паприка – 1 ч.л;

итальянские травы (орегано) – 1 ч.л;

сметана – 150 г;

чеснок – 2 зубчика;

укроп – по вкусу.

Шаги приготовления: