Тісто вимішувати не доведеться: як приготувати простий торт з вафель та крекерів до чаю (відео)

Такий торт без випічки завжди виручить вас при нестачі часу або обмежених фінансах

Для приготування смачного торта зовсім не обов’язково замішувати тісто чи витрачати години на випікання коржів. Іноді все, що потрібно — це кілька простих інгредієнтів, які вже є вдома. Наприклад, можна зробити лінивий "наполеон" із печива "вушка" — і вийде справжній десерт без зайвих зусиль.

Але сьогодні ми пропонуємо ще одну ідею смачної домашньої випічки без випікання — торт з вафель та крекерів. Він виходить ніжним, хрумким і дуже апетитним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vita_foodblog".

Як приготувати торт з вафель та крекерів

Інгредієнти:

сметана 20% – 3 пакети;

желатин – 20 г;

варене згущене молоко – 0,5 л;

вода для желатину – 50 мл;

цукор – 100 г (за бажанням);

вафельні коржі – 1 упаковка;

крекер (звичайний та/або маковий) – 4 упаковки;

банан – 3 шт.;

Кроки приготування: