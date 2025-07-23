Тесто вымешивать не придется: как приготовить простой торт из вафель и крекеров к чаю (видео)
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Такой торт без выпечки всегда выручит вас при нехватке времени или ограниченных финансах
Для приготовления вкусного торта совсем не обязательно замешивать тесто или тратить часы на выпекание коржей. Иногда все, что нужно – это несколько простых ингредиентов, которые уже есть дома. Например, можно сделать ленивый "наполеон" из печенья "ушки" — и получится настоящий десерт без лишних усилий.
Но сегодня мы предлагаем еще одну идею вкусной домашней выпечки без выпечки – торт из вафель и крекеров. Он получается нежным, хрустящим и очень аппетитным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".
Как приготовить торт из вафель и крекеров
Ингредиенты:
- сметана 20% – 3 пакета;
- желатин – 20 г;
- вареная сгущенка – 0,5 л;
- вода для желатина – 50 мл;
- сахар – 100 г (по желанию);
- вафельные коржи – 1 упаковка;
- крекер (обычный и/или маковый) – 4 упаковки;
- банан – 3 шт.;
Способ приготовления:
- Смешать сметану, сахар (по желанию) и вареную сгущенку до однородности.
- Замочить желатин в воде, дать разбухнуть, затем растопить (не кипятить) и ввести в крем. Если крем получился с комочками, слегка подогреть смесь в микроволновке.
- Нарезать бананы кольцами.
- Начать сборку торта: выложить вафельный корж, смазать кремом, добавить крекер, снова крем, выложить бананы, снова крем, и повторить слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Завершить верхним вафельным коржом и слегка прижать торт.
- Дать настояться в холодильнике не менее 4 часов, а лучше на ночь.