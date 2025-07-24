По этому рецепту любая рыба получится очень вкусной: в каком маринаде ее приготовить (видео)
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Рыбу можно готовить самыми разными способами: запекать, жарить, тушить в сливках или томатном соусе — и каждый раз она вкусна по-новому. Но сегодня мы предлагаем попробовать кое-что особенное — рыбу в апельсиновом маринаде.
Благодаря сочетанию цитрусового сока, ароматных специй и легкого кисло-сладкого привкуса, любая рыба в таком маринаде получается необыкновенно вкусной: сочной, нежной и душистой. Идеально для легкого ужина или праздничного блюда с интересной ноткой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nosiba_fayed".
Как приготовить рыбу в апельсиновом маринаде
Ингредиенты:
- рыба – 1 шт.;
- масло – 2–3 ст. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- куркума – 0,5 ч. л.;
- лимонный перец – 0,5 ч. л.;
- чеснок тертый – 2 зубчика;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- апельсин – 1 шт.;
- лук – 1 шт.
Шаги приготовления:
Помыть и почистить рыбу, сделать поперечные надрезы по бокам.
Приготовить маринад: смешать растительное масло, специи, тертый чеснок и сок лимона.
Натереть рыбу маринадом изнутри и снаружи.
Нарезать апельсин и лук колечками, уложить внутрь рыбы.
Выложить рыбу в форму для запекания, по желанию сверху положить еще немного апельсиновых ломтиков.
Запекать в духовке при 180 °C примерно 30 минут до золотистой корочки.