По этому рецепту любая рыба получится очень вкусной: в каком маринаде ее приготовить (видео)

Беспроигрышный вариант!

Рыбу можно готовить самыми разными способами: запекать, жарить, тушить в сливках или томатном соусе — и каждый раз она вкусна по-новому. Но сегодня мы предлагаем попробовать кое-что особенное — рыбу в апельсиновом маринаде.

Благодаря сочетанию цитрусового сока, ароматных специй и легкого кисло-сладкого привкуса, любая рыба в таком маринаде получается необыкновенно вкусной: сочной, нежной и душистой. Идеально для легкого ужина или праздничного блюда с интересной ноткой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nosiba_fayed".

Как приготовить рыбу в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

рыба – 1 шт.;

масло – 2–3 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

куркума – 0,5 ч. л.;

лимонный перец – 0,5 ч. л.;

чеснок тертый – 2 зубчика;

сок лимона – 1 ст. л.;

апельсин – 1 шт.;

лук – 1 шт.

Шаги приготовления:

Помыть и почистить рыбу, сделать поперечные надрезы по бокам.

Приготовить маринад: смешать растительное масло, специи, тертый чеснок и сок лимона.

Натереть рыбу маринадом изнутри и снаружи.

Нарезать апельсин и лук колечками, уложить внутрь рыбы.

Выложить рыбу в форму для запекания, по желанию сверху положить еще немного апельсиновых ломтиков.

Запекать в духовке при 180 °C примерно 30 минут до золотистой корочки.