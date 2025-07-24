Такие кабачки вы съедите еще до зимы: как сделать вкусную заготовку с чесноком и морковью (видео)
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Удобный и быстрый способ заготовки овощей в пик сезона
Кабачок – это универсальный и нежный по вкусу овощ, который отлично подходит для разнообразных блюд. Его можно жарить, тушить, запекать, готовить из него запеканки или даже мини-пиццы с сыром и помидорами.
Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант – сделать заготовку из кабачков и моркови на зиму. Такая консервация – это не только вкусно, но и очень удобно: открыл баночку – и овощной гарнир или салат уже готов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".
Как приготовить заготовку из кабачков
Ингредиенты на 5 литров воды:
- кабачки – примерно 3-4 кг;
- сахар – 250 г;
- каменная соль (не йодированная) – 200 г;
- уксус 9% – 200 г;
- лавровый лист – 3-5 шт.;
- чеснок – 1 головка или по вкусу;
- душистый перец горошком – 10–15 шт.;
- специи – по желанию (гвоздика, семена укропа, черный перец);
- листья хрена, вишни, смородины – по желанию;
Способ приготовления:
1. Помыть кабачки, порезать кружочками либо брусочками.
2. Молодые кабачки можно не чистить, старые – очистить кожуру и удалить семена.
3. В стерилизованные банки положить лавровый лист, 1-2 зубчика чеснока, 2-3 горошины душистого перца, немного специй и листьев (по желанию).
4. Плотно выложить нарезанные кабачки.
5. Для маринада вскипятить 5 л воды.
6. Добавить 250 г сахара, 200 г соли.
7. Когда все растворится, влить 200 г уксуса.
8. Дать прокипеть 2–3 минуты.
9. Горячим маринадом залить кабачки в банках до самого верха.
10. Накрыть стерильными крышками.
11. Стерилизовать банки в кипящей воде: литровые – 10 минут, пол-литровые – 5-7 минут.
12. Герметически закрыть банки, перевернуть вверх дном, закутать до полного охлаждения.