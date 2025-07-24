Такие кабачки вы съедите еще до зимы: как сделать вкусную заготовку с чесноком и морковью (видео)

Удобный и быстрый способ заготовки овощей в пик сезона

Кабачок – это универсальный и нежный по вкусу овощ, который отлично подходит для разнообразных блюд. Его можно жарить, тушить, запекать, готовить из него запеканки или даже мини-пиццы с сыром и помидорами.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее интересный вариант – сделать заготовку из кабачков и моркови на зиму. Такая консервация – это не только вкусно, но и очень удобно: открыл баночку – и овощной гарнир или салат уже готов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".

Как приготовить заготовку из кабачков

Ингредиенты на 5 литров воды:

кабачки – примерно 3-4 кг;

сахар – 250 г;

каменная соль (не йодированная) – 200 г;

уксус 9% – 200 г;

лавровый лист – 3-5 шт.;

чеснок – 1 головка или по вкусу;

душистый перец горошком – 10–15 шт.;

специи – по желанию (гвоздика, семена укропа, черный перец);

листья хрена, вишни, смородины – по желанию;

Способ приготовления:

1. Помыть кабачки, порезать кружочками либо брусочками.

2. Молодые кабачки можно не чистить, старые – очистить кожуру и удалить семена.

3. В стерилизованные банки положить лавровый лист, 1-2 зубчика чеснока, 2-3 горошины душистого перца, немного специй и листьев (по желанию).

4. Плотно выложить нарезанные кабачки.

5. Для маринада вскипятить 5 л воды.

6. Добавить 250 г сахара, 200 г соли.

7. Когда все растворится, влить 200 г уксуса.

8. Дать прокипеть 2–3 минуты.

9. Горячим маринадом залить кабачки в банках до самого верха.

10. Накрыть стерильными крышками.

11. Стерилизовать банки в кипящей воде: литровые – 10 минут, пол-литровые – 5-7 минут.

12. Герметически закрыть банки, перевернуть вверх дном, закутать до полного охлаждения.