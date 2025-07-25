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Летний вариант знаменитого "битого стекла": как приготовить популярный десерт с ягодами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Цветной и веселый
Цветной и веселый. Фото instagram.com

Легко поднимет настроение в любой день

"Битое стекло" — это популярный десерт с детства, который обычно готовят из желе разных цветов, нарезанного кубиками и соединенного со сметанным или йогуртовым кремом. Он яркий, праздничный и простой в приготовлении.

Но сегодня мы предлагаем освежить классический рецепт, добавив к нему сочные ягоды – это сделает десерт еще вкуснее, ароматнее и полезнее. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "krissti.novak".

Как приготовить десерт "Битое стекло" с ягодами

Ингредиенты:

  • сметана – 350 г;
  • творог – 300 г;
  • сахар – 130 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • голубика – 250 г;
  • нектарины – 500 г;
  • желатин – 25 г;
  • вода – 90 г.

Шаги приготовления:

  1. Залить желатин водой и оставить для набухания.
  2. Перебить блендером творог, сметану, сахар и ванильный сахар до однородной массы.
  3. Нарезать нектарины кусочками, голубику оставить целиком.
  4. Растопить набухший желатин на водяной бане или в микроволновке, добавить в него ложку творожной массы и перемешать.
  5. Ввести желатиновую смесь в крем, перемешать все вместе, добавить ягоды и фрукты.
  6. Вылить массу в форму и охлаждать до полного застывания.
  7. Готовый десерт порезать порционно и подавать охлажденным.
Теги:
#Десерт #Битое стекло #Готовим дома