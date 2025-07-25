Летний вариант знаменитого "битого стекла": как приготовить популярный десерт с ягодами (видео)

Легко поднимет настроение в любой день

"Битое стекло" — это популярный десерт с детства, который обычно готовят из желе разных цветов, нарезанного кубиками и соединенного со сметанным или йогуртовым кремом. Он яркий, праздничный и простой в приготовлении.

Но сегодня мы предлагаем освежить классический рецепт, добавив к нему сочные ягоды – это сделает десерт еще вкуснее, ароматнее и полезнее. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "krissti.novak".

Как приготовить десерт "Битое стекло" с ягодами

Ингредиенты:

сметана – 350 г;

творог – 300 г;

сахар – 130 г;

ванильный сахар – 10 г;

голубика – 250 г;

нектарины – 500 г;

желатин – 25 г;

вода – 90 г.

Шаги приготовления: