Летний вариант знаменитого "битого стекла": как приготовить популярный десерт с ягодами (видео)
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Легко поднимет настроение в любой день
"Битое стекло" — это популярный десерт с детства, который обычно готовят из желе разных цветов, нарезанного кубиками и соединенного со сметанным или йогуртовым кремом. Он яркий, праздничный и простой в приготовлении.
Но сегодня мы предлагаем освежить классический рецепт, добавив к нему сочные ягоды – это сделает десерт еще вкуснее, ароматнее и полезнее. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "krissti.novak".
Как приготовить десерт "Битое стекло" с ягодами
Ингредиенты:
- сметана – 350 г;
- творог – 300 г;
- сахар – 130 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- голубика – 250 г;
- нектарины – 500 г;
- желатин – 25 г;
- вода – 90 г.
Шаги приготовления:
- Залить желатин водой и оставить для набухания.
- Перебить блендером творог, сметану, сахар и ванильный сахар до однородной массы.
- Нарезать нектарины кусочками, голубику оставить целиком.
- Растопить набухший желатин на водяной бане или в микроволновке, добавить в него ложку творожной массы и перемешать.
- Ввести желатиновую смесь в крем, перемешать все вместе, добавить ягоды и фрукты.
- Вылить массу в форму и охлаждать до полного застывания.
- Готовый десерт порезать порционно и подавать охлажденным.