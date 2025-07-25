У такому вигляді броколі їстимуть усі: як смачно приготувати овоч (відео)

Такий суп-пюре готується всього за пів години

Броколі — це корисний і ніжний овоч із сімейства капустяних, який не лише збагачує організм вітамінами, а й чудово смакує. Його часто готують на пару, запікають або подають з надзвичайно смачним сирним чи вершковим соусом.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один смачний спосіб приготування — легкий і ароматний суп-пюре з броколі, який ідеально смакуватиме як у будні, так і на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".

Як приготувати суп-пюре з броколі

Інгредієнти:

броколі – 500 г;

картопля – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зуб.;

крем-сир – 3 ст. л.;

сіль, чорний перець – за смаком.

Кроки приготування: