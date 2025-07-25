У такому вигляді броколі їстимуть усі: як смачно приготувати овоч (відео)
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Такий суп-пюре готується всього за пів години
Броколі — це корисний і ніжний овоч із сімейства капустяних, який не лише збагачує організм вітамінами, а й чудово смакує. Його часто готують на пару, запікають або подають з надзвичайно смачним сирним чи вершковим соусом.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один смачний спосіб приготування — легкий і ароматний суп-пюре з броколі, який ідеально смакуватиме як у будні, так і на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".
Як приготувати суп-пюре з броколі
Інгредієнти:
- броколі – 500 г;
- картопля – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 2 зуб.;
- крем-сир – 3 ст. л.;
- сіль, чорний перець – за смаком.
Кроки приготування:
- Нарізати цибулю й обсмажити її на топленому маслі 2 хвилини.
- Додати подрібнений часник і смажити ще 2 хвилини.
- Покласти очищену й нарізану картоплю, залити водою так, щоб вона покривала овочі на 2 см, і варити 15–20 хвилин.
- Додати броколі й варити ще 2 хвилини.
- Приправити сіллю й перцем, подрібнити суміш блендером до однорідної консистенції.
- Додати крем-сир, ще раз збити блендером, довести до кипіння й подавати.