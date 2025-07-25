Рус

У такому вигляді броколі їстимуть усі: як смачно приготувати овоч (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Поживний, корисний, нашвидкуруч
Поживний, корисний, нашвидкуруч. Фото instagram.com

Такий суп-пюре готується всього за пів години

Броколі — це корисний і ніжний овоч із сімейства капустяних, який не лише збагачує організм вітамінами, а й чудово смакує. Його часто готують на пару, запікають або подають з надзвичайно смачним сирним чи вершковим соусом.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один смачний спосіб приготування — легкий і ароматний суп-пюре з броколі, який ідеально смакуватиме як у будні, так і на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pogosyan.nutrition".

Як приготувати суп-пюре з броколі

Інгредієнти:

  • броколі – 500 г;
  • картопля – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 2 зуб.;
  • крем-сир – 3 ст. л.;
  • сіль, чорний перець – за смаком.

Кроки приготування:

  1. Нарізати цибулю й обсмажити її на топленому маслі 2 хвилини.
  2. Додати подрібнений часник і смажити ще 2 хвилини.
  3. Покласти очищену й нарізану картоплю, залити водою так, щоб вона покривала овочі на 2 см, і варити 15–20 хвилин.
  4. Додати броколі й варити ще 2 хвилини.
  5. Приправити сіллю й перцем, подрібнити суміш блендером до однорідної консистенції.
  6. Додати крем-сир, ще раз збити блендером, довести до кипіння й подавати.
Теги:
#Суп #Готуємо вдома #Броколі