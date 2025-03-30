Броколі будуть їсти навіть капризні діти: блогерка поділилась рецептом розкішного соусу (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

Овочі можуть бути не тільки яскравими, а і смачними. Ми розповідали, як приготувати зелений салат. Тепер поділимось рецептом дуже смачної броколі.

Ця капуста смачна, якщо вміти її готувати, однак дуже часто діти не хочуть її їсти. Однак за рецептом, який опублікували у кулінарному блозі thefoodhub.by_ilona, її будуть їсти навіть капризні діти. Все завдяки ароматному соусу.

Інгредієнти:

1 невелика броколі

2 ст. л. соєвого соусу

3-4 ст. л. кунжутної або оливкової олії

сік половинки апельсина

зубчик часнику

1 ст. л. кунжуту

Спосіб приготування:

Перш за все, ретельно вимийте капусту. Розділіть її на суцвіття. Броколі залийте окропом та залиште на 5-7 хвилин. З цим способом приготування капуста залишиться хрусткою. Якщо хочете, щоб вона була м’якою, її слід відварити. Часник пропускаємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим зручним чином. Перекладаємо у мисочку. Додаємо соєвий соус, олію та апельсиновий сік. Кунжут можна прогріти кілька хвилин на сухій сковороді — так він стане ароматнішим. Додаємо і його теж. Перемішуємо соус. З капусти зливаємо воду та просушуємо її на рушничку. Перекладаємо суцвіття у зручний контейнер, заливаємо соусом. Перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин — щоб броколі просочилась соусом.

Смак стає дуже збалансованим, а ще броколі має приємний аромат. Чудовий перекус або гарнір. Також ми розповідали, як приготувати полтавські галушки.