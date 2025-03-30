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Броколі будуть їсти навіть капризні діти: блогерка поділилась рецептом розкішного соусу (відео)

Автор
Марія Дума
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Ці овочі стають фантастично смачними з соусом
Ці овочі стають фантастично смачними з соусом. Фото Freepik

Чудовий рецепт на кожен день

Овочі можуть бути не тільки яскравими, а і смачними. Ми розповідали, як приготувати зелений салат. Тепер поділимось рецептом дуже смачної броколі.

Ця капуста смачна, якщо вміти її готувати, однак дуже часто діти не хочуть її їсти. Однак за рецептом, який опублікували у кулінарному блозі thefoodhub.by_ilona, її будуть їсти навіть капризні діти. Все завдяки ароматному соусу.

Інгредієнти:

  • 1 невелика броколі
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 3-4 ст. л. кунжутної або оливкової олії
  • сік половинки апельсина
  • зубчик часнику
  • 1 ст. л. кунжуту

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, ретельно вимийте капусту. Розділіть її на суцвіття.
  2. Броколі залийте окропом та залиште на 5-7 хвилин. З цим способом приготування капуста залишиться хрусткою. Якщо хочете, щоб вона була м’якою, її слід відварити.
  3. Часник пропускаємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим зручним чином. Перекладаємо у мисочку.
  4. Додаємо соєвий соус, олію та апельсиновий сік. Кунжут можна прогріти кілька хвилин на сухій сковороді — так він стане ароматнішим. Додаємо і його теж.
  5. Перемішуємо соус. З капусти зливаємо воду та просушуємо її на рушничку.
  6. Перекладаємо суцвіття у зручний контейнер, заливаємо соусом. Перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин — щоб броколі просочилась соусом.

Смак стає дуже збалансованим, а ще броколі має приємний аромат. Чудовий перекус або гарнір. Також ми розповідали, як приготувати полтавські галушки.

Теги:
#Рецепт #Соус #Маринад #Броколі