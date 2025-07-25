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В таком виде брокколи будут есть все: как вкусно приготовить овощ (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Питательный, полезный, на скорую руку
Питательный, полезный, на скорую руку. Фото instagram.com

Такой суп-пюре готовится всего за полчаса

Брокколи – это полезный и нежный овощ из семейства капустных, который не только обогащает организм витаминами, но и прекрасно смакует. Его часто готовят на пару, запекают или подают с вкуснейшим сырным или сливочным соусом.

Но сегодня мы предлагаем еще один вкусный способ приготовления – легкий и ароматный суп-пюре из брокколи, который будет идеально смаковать как в будни, так и на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".

Как приготовить суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • крем-сыр – 3 ст. л.;
  • соль, черный перец – по вкусу.

Шаги приготовления:

  1. Нарезать лук и обжарить на топленом масле 2 минуты.
  2. Добавить измельченный чеснок и жарить еще 2 минуты.
  3. Положить очищенный и нарезанный картофель, залить водой так, чтобы он покрывал овощи на 2 см, и варить 15–20 минут.
  4. Добавить брокколи и варить еще 2 минуты.
  5. Приправить солью и перцем, измельчить блендер смесь до однородной консистенции.
  6. Добавить крем-сыр еще раз взбить блендером, довести до кипения и подавать.
Теги:
#Суп #Готовим дома #Броколі