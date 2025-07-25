В таком виде брокколи будут есть все: как вкусно приготовить овощ (видео)
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Такой суп-пюре готовится всего за полчаса
Брокколи – это полезный и нежный овощ из семейства капустных, который не только обогащает организм витаминами, но и прекрасно смакует. Его часто готовят на пару, запекают или подают с вкуснейшим сырным или сливочным соусом.
Но сегодня мы предлагаем еще один вкусный способ приготовления – легкий и ароматный суп-пюре из брокколи, который будет идеально смаковать как в будни, так и на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".
Как приготовить суп-пюре из брокколи
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г;
- картофель – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- крем-сыр – 3 ст. л.;
- соль, черный перец – по вкусу.
Шаги приготовления:
- Нарезать лук и обжарить на топленом масле 2 минуты.
- Добавить измельченный чеснок и жарить еще 2 минуты.
- Положить очищенный и нарезанный картофель, залить водой так, чтобы он покрывал овощи на 2 см, и варить 15–20 минут.
- Добавить брокколи и варить еще 2 минуты.
- Приправить солью и перцем, измельчить блендер смесь до однородной консистенции.
- Добавить крем-сыр еще раз взбить блендером, довести до кипения и подавать.