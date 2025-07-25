В таком виде брокколи будут есть все: как вкусно приготовить овощ (видео)

Такой суп-пюре готовится всего за полчаса

Брокколи – это полезный и нежный овощ из семейства капустных, который не только обогащает организм витаминами, но и прекрасно смакует. Его часто готовят на пару, запекают или подают с вкуснейшим сырным или сливочным соусом.

Но сегодня мы предлагаем еще один вкусный способ приготовления – легкий и ароматный суп-пюре из брокколи, который будет идеально смаковать как в будни, так и на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pogosyan.nutrition".

Как приготовить суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

брокколи – 500 г;

картофель – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

крем-сыр – 3 ст. л.;

соль, черный перец – по вкусу.

Шаги приготовления: