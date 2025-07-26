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Магазинное больше не удивит: как сделать идеальное мороженое из трех ингредиентов дома (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный пломбир со вкусом детства
Нежный пломбир со вкусом детства. Фото instagram.com

Невозможно оторваться

Лето в самом разгаре, и что может быть лучше освежающего мороженого? Его можно не только купить в магазине, но и легко приготовить дома – даже с добавлением шоколада или фруктов.

Но сегодня мы предлагаем попробовать очень простой и вкусный рецепт ананасового мороженого всего из трех ингредиентов, которое подарит настоящее летнее удовольствие! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.cooking".

Как приготовить ананасовое мороженое

Ингредиенты:

  • ананасы консервированные без сока – 300 г;
  • сгущенка – 140 г;
  • сливки 33% – 350 г;

Способ приготовления:

  1. Перебить консервированные ананасы со сгущенкой в блендере к пюре.
  2. Взбить сливки до густого состояния.
  3. Осторожно смешать ананасное пюре со сливками.
  4. Переложить смесь в форму для замораживания.
  5. Отправить в морозилку на 3-4 часа.
  6. Перед подачей достать мороженое и немного размягчить для удобной сервировки.
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#Мороженое #Сливки #Ананас #Готовим дома