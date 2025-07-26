Магазинное больше не удивит: как сделать идеальное мороженое из трех ингредиентов дома (видео)

Невозможно оторваться

Лето в самом разгаре, и что может быть лучше освежающего мороженого? Его можно не только купить в магазине, но и легко приготовить дома – даже с добавлением шоколада или фруктов.

Но сегодня мы предлагаем попробовать очень простой и вкусный рецепт ананасового мороженого всего из трех ингредиентов, которое подарит настоящее летнее удовольствие! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.cooking".

Как приготовить ананасовое мороженое

Ингредиенты:

ананасы консервированные без сока – 300 г;

сгущенка – 140 г;

сливки 33% – 350 г;

Способ приготовления: