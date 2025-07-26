Магазинное больше не удивит: как сделать идеальное мороженое из трех ингредиентов дома (видео)
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Невозможно оторваться
Лето в самом разгаре, и что может быть лучше освежающего мороженого? Его можно не только купить в магазине, но и легко приготовить дома – даже с добавлением шоколада или фруктов.
Но сегодня мы предлагаем попробовать очень простой и вкусный рецепт ананасового мороженого всего из трех ингредиентов, которое подарит настоящее летнее удовольствие! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.cooking".
Как приготовить ананасовое мороженое
Ингредиенты:
- ананасы консервированные без сока – 300 г;
- сгущенка – 140 г;
- сливки 33% – 350 г;
Способ приготовления:
- Перебить консервированные ананасы со сгущенкой в блендере к пюре.
- Взбить сливки до густого состояния.
- Осторожно смешать ананасное пюре со сливками.
- Переложить смесь в форму для замораживания.
- Отправить в морозилку на 3-4 часа.
- Перед подачей достать мороженое и немного размягчить для удобной сервировки.