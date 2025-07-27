Мясные котлеты есть больше не захотите: попробуйте приготовить их из кабачка (видео)

Котлеты из кабачков с фаршем понравятся всей семье

Котлеты – это одно из самых популярных блюд, которое готовят во многих семьях. Обычно их делают из мясного или куриного фарша, иногда добавляя овощи или крупы. Но сегодня мы предлагаем легкий, летний вариант этого блюда – нежные котлеты из кабачков.

Они получаются мягкими, сочными и хорошо сочетаются с разными соусами или гарнирами. Идеально смакуют как горячими, так и холодными. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить кабачковые котлеты

Ингредиенты:

творог – 180 г;

вареные яйца – 2 шт.;

сырое яйцо – 1 шт.;

твердый сыр – 50 г;

кабачок или цуккини – 100 г;

мука – 1 ст.

соль, перец – по вкусу;

петрушка – несколько веточек.

Способ приготовления :