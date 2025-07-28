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Так просто еще не было: рецепт тушеных кабачков с филе и сметаной (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Легкие, полезные, аппетитные, самые вкусные
Легкие, полезные, аппетитные, самые вкусные. Фото instagram.com

Классический рецепт приготовления овощей

Кабачок – это универсальный летний овощ с нейтральным вкусом, который идеально сочетается с разными ингредиентами. Его жарят, запекают, фаршируют и даже маринуют на зиму для пикантных салатов и закусок.

Но не менее вкусным получается простое домашнее блюдо – кабачки, тушеные с мясом. Оно сытное, сочное и одновременно легкое, идеально подходит для семейного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsekova_tonya".

Как приготовить тушеные кабачки с мясом

Ингредиенты:

  • филе куриное – 300 г;
  • кабачок – 1 шт.;
  • сметана – 3 ст.л.;
  • соль, перец, специи – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать филе небольшими кусочками.
  2. Обжарить мясо на среднем огне до золотистой корочки.
  3. Нарезать кабачок кубиками.
  4. Добавить кабачок к мясу и обжарить вместе 5–7 минут.
  5. Влить сметану, добавить специи, перемешать.
  6. Тушить под крышкой 10 минут до готовности овощей.
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#Кабачки #Куриное филе #Готовим дома