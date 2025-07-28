Так просто еще не было: рецепт тушеных кабачков с филе и сметаной (видео)
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Классический рецепт приготовления овощей
Кабачок – это универсальный летний овощ с нейтральным вкусом, который идеально сочетается с разными ингредиентами. Его жарят, запекают, фаршируют и даже маринуют на зиму для пикантных салатов и закусок.
Но не менее вкусным получается простое домашнее блюдо – кабачки, тушеные с мясом. Оно сытное, сочное и одновременно легкое, идеально подходит для семейного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsekova_tonya".
Как приготовить тушеные кабачки с мясом
Ингредиенты:
- филе куриное – 300 г;
- кабачок – 1 шт.;
- сметана – 3 ст.л.;
- соль, перец, специи – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать филе небольшими кусочками.
- Обжарить мясо на среднем огне до золотистой корочки.
- Нарезать кабачок кубиками.
- Добавить кабачок к мясу и обжарить вместе 5–7 минут.
- Влить сметану, добавить специи, перемешать.
- Тушить под крышкой 10 минут до готовности овощей.