Так просто еще не было: рецепт тушеных кабачков с филе и сметаной (видео)

Классический рецепт приготовления овощей

Кабачок – это универсальный летний овощ с нейтральным вкусом, который идеально сочетается с разными ингредиентами. Его жарят, запекают, фаршируют и даже маринуют на зиму для пикантных салатов и закусок.

Но не менее вкусным получается простое домашнее блюдо – кабачки, тушеные с мясом. Оно сытное, сочное и одновременно легкое, идеально подходит для семейного обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsekova_tonya".

Как приготовить тушеные кабачки с мясом

Ингредиенты:

филе куриное – 300 г;

кабачок – 1 шт.;

сметана – 3 ст.л.;

соль, перец, специи – по вкусу;

Способ приготовления: