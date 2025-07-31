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Всего один ингредиент – и кабачковые оладьи станут еще вкуснее: что к ним добавить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Легкий, вкусный и полезный завтрак для всей семьи
Легкий, вкусный и полезный завтрак для всей семьи. Фото instagram.com

Простое и быстрое блюдо, в сезон урожая кабачков получается еще и бюджетным

Сейчас сезон кабачков, и этот универсальный овощ активно появляется на кухнях в самых разных блюдах. Его тушат с куриным филе и сметаной, запекают в духовке или жарят на гриле.

Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант – кабачковые оладьи. Изюминка такого рецепта – натертый лук, который придаст сочности блюду. Они получаются нежные внутри, с золотистой корочкой снаружи – отличная идея для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana.verhelis".

Как приготовить кабачковые оладьи

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 средние;
  • яйца – 2 шт.;
  • лук – 1 большой;
  • мука – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натереть кабачки на терке и оставить на 10–15 минут, чтобы сок пустили.
  2. Слегка отжать кабачки, оставив немного жидкости для сочности.
  3. Добавить яйца, перебитый в блендере лук, соль и перец, перемешать.
  4. Ввести муку и тщательно перемешать в однородную массу.
  5. Жарить на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки.
  6. Выложить готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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#Кабачки #Оладьи #Готовим дома