Всего один ингредиент – и кабачковые оладьи станут еще вкуснее: что к ним добавить (видео)

Простое и быстрое блюдо, в сезон урожая кабачков получается еще и бюджетным

Сейчас сезон кабачков, и этот универсальный овощ активно появляется на кухнях в самых разных блюдах. Его тушат с куриным филе и сметаной, запекают в духовке или жарят на гриле.

Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант – кабачковые оладьи. Изюминка такого рецепта – натертый лук, который придаст сочности блюду. Они получаются нежные внутри, с золотистой корочкой снаружи – отличная идея для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana.verhelis".

Как приготовить кабачковые оладьи

Ингредиенты:

кабачки – 2 средние;

яйца – 2 шт.;

лук – 1 большой;

мука – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления: