Всего один ингредиент – и кабачковые оладьи станут еще вкуснее: что к ним добавить (видео)
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Простое и быстрое блюдо, в сезон урожая кабачков получается еще и бюджетным
Сейчас сезон кабачков, и этот универсальный овощ активно появляется на кухнях в самых разных блюдах. Его тушат с куриным филе и сметаной, запекают в духовке или жарят на гриле.
Но сегодня мы предлагаем простой и вкусный вариант – кабачковые оладьи. Изюминка такого рецепта – натертый лук, который придаст сочности блюду. Они получаются нежные внутри, с золотистой корочкой снаружи – отличная идея для завтрака или легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana.verhelis".
Как приготовить кабачковые оладьи
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средние;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 1 большой;
- мука – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Натереть кабачки на терке и оставить на 10–15 минут, чтобы сок пустили.
- Слегка отжать кабачки, оставив немного жидкости для сочности.
- Добавить яйца, перебитый в блендере лук, соль и перец, перемешать.
- Ввести муку и тщательно перемешать в однородную массу.
- Жарить на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки.
- Выложить готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.