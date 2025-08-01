Укр

Всего 20 минут – и сытный суп на столе: этим первым блюдом наедятся все (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
В этом блюде все овощи взаимозаменяемы
В этом блюде все овощи взаимозаменяемы. Фото instagram.com

Используйте находящиеся под рукой

Супы бывают самые разные – кремовые, прозрачные, пюреобразные, на мясном или овощном бульоне. Их можно готовить с крупами, макаронами, бобовыми, мясом или рыбой.

А можно и совсем без всего этого – прямо из сезонных овощей. Даже с баклажанами – получается неожиданно сытно и ароматно! Но сегодня мы предлагаем другой вариант: легкий овощной суп, идеально подходящий как для ежедневного обеда, так и для легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marichka_repetska".

Как приготовить овощной суп

Ингредиенты:

  • картофель – 3–4 шт.;
  • куриное филе – 250 г;
  • овощная смесь заморожена – 400 г;
  • вода или бульон – 1,5–2 л;
  • соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистить картофель, порезать кубиками и опустить в кипящую воду либо бульон.
  2. Нарезать куриное филе небольшими кубиками и добавить в кастрюлю.
  3. Варить на среднем огне 10 минут, снимая пену.
  4. Добавить замороженную овощную смесь, посолить и приправить специями.
  5. Варить еще 7–8 минут до мягкости овощей.
  6. Снять с плиты, дать супу настояться 2 минуты и подавать.
Теги:
#Овощи #Суп #Готовим дома