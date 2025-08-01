Всего 20 минут – и сытный суп на столе: этим первым блюдом наедятся все (видео)
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Супы бывают самые разные – кремовые, прозрачные, пюреобразные, на мясном или овощном бульоне. Их можно готовить с крупами, макаронами, бобовыми, мясом или рыбой.
А можно и совсем без всего этого – прямо из сезонных овощей. Даже с баклажанами – получается неожиданно сытно и ароматно! Но сегодня мы предлагаем другой вариант: легкий овощной суп, идеально подходящий как для ежедневного обеда, так и для легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marichka_repetska".
Как приготовить овощной суп
Ингредиенты:
- картофель – 3–4 шт.;
- куриное филе – 250 г;
- овощная смесь заморожена – 400 г;
- вода или бульон – 1,5–2 л;
- соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистить картофель, порезать кубиками и опустить в кипящую воду либо бульон.
- Нарезать куриное филе небольшими кубиками и добавить в кастрюлю.
- Варить на среднем огне 10 минут, снимая пену.
- Добавить замороженную овощную смесь, посолить и приправить специями.
- Варить еще 7–8 минут до мягкости овощей.
- Снять с плиты, дать супу настояться 2 минуты и подавать.