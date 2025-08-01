Всего 20 минут – и сытный суп на столе: этим первым блюдом наедятся все (видео)

Используйте находящиеся под рукой

Супы бывают самые разные – кремовые, прозрачные, пюреобразные, на мясном или овощном бульоне. Их можно готовить с крупами, макаронами, бобовыми, мясом или рыбой.

А можно и совсем без всего этого – прямо из сезонных овощей. Даже с баклажанами – получается неожиданно сытно и ароматно! Но сегодня мы предлагаем другой вариант: легкий овощной суп, идеально подходящий как для ежедневного обеда, так и для легкого ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marichka_repetska".

Как приготовить овощной суп

Ингредиенты:

картофель – 3–4 шт.;

куриное филе – 250 г;

овощная смесь заморожена – 400 г;

вода или бульон – 1,5–2 л;

соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления: