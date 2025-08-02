Такі помідори їстимете замість вечері: приготуйте їх у медово-гірчичному маринаді (відео)

Чудова закуска на святковий стіл або сімейне застілля

Починається сезон соковитих, стиглих помідорів — і саме час готувати з них щось смачне та незвичне. Зазвичай ці овочі маринують по-корейськи, додаючи гострі спеції, часник та оцет.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — пікантні помідори в медово-гірчичному маринаді. Вони виходять ароматними, злегка солодкуватими та приємно гострими, чудово підходять до м’яса, картоплі або просто як самостійна закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fish_house.zp".

Як приготувати помідори у медово-гірчичному маринаді

Інгредієнти:

помідори – 2 дуже великі;

петрушка – 1 маленький пучок;

мед – 1 ст. л.;

соєвий соус – 100–150 мл;

сік лимона – з половини;

гірчиця діжонська – 1 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування: