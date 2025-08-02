Такі помідори їстимете замість вечері: приготуйте їх у медово-гірчичному маринаді (відео)
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Чудова закуска на святковий стіл або сімейне застілля
Починається сезон соковитих, стиглих помідорів — і саме час готувати з них щось смачне та незвичне. Зазвичай ці овочі маринують по-корейськи, додаючи гострі спеції, часник та оцет.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — пікантні помідори в медово-гірчичному маринаді. Вони виходять ароматними, злегка солодкуватими та приємно гострими, чудово підходять до м’яса, картоплі або просто як самостійна закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fish_house.zp".
Як приготувати помідори у медово-гірчичному маринаді
Інгредієнти:
- помідори – 2 дуже великі;
- петрушка – 1 маленький пучок;
- мед – 1 ст. л.;
- соєвий соус – 100–150 мл;
- сік лимона – з половини;
- гірчиця діжонська – 1 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати помідори кільцями завтовшки приблизно 0,7 см.
- Вимити та дрібно нарізати петрушку.
- Зробити маринад: змішати мед, соєвий соус, сік лимона, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець.
- У глибокій мисці викладати помідори шарами, кожен злегка присолюючи, перчачи та посипаючи петрушкою.
- Залити все маринадом, накрити кришкою або харчовою плівкою.
- Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин, а краще – на ніч.