Рус

Такі помідори їстимете замість вечері: приготуйте їх у медово-гірчичному маринаді (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Трохи солодкі, незрівнянно смачні
Трохи солодкі, незрівнянно смачні. Фото instagram.com

Чудова закуска на святковий стіл або сімейне застілля

Починається сезон соковитих, стиглих помідорів — і саме час готувати з них щось смачне та незвичне. Зазвичай ці овочі маринують по-корейськи, додаючи гострі спеції, часник та оцет.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший варіант — пікантні помідори в медово-гірчичному маринаді. Вони виходять ароматними, злегка солодкуватими та приємно гострими, чудово підходять до м’яса, картоплі або просто як самостійна закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fish_house.zp".

Як приготувати помідори у медово-гірчичному маринаді

Інгредієнти:

  • помідори – 2 дуже великі;
  • петрушка – 1 маленький пучок;
  • мед – 1 ст. л.;
  • соєвий соус – 100–150 мл;
  • сік лимона – з половини;
  • гірчиця діжонська – 1 ст. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати помідори кільцями завтовшки приблизно 0,7 см.
  2. Вимити та дрібно нарізати петрушку.
  3. Зробити маринад: змішати мед, соєвий соус, сік лимона, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець.
  4. У глибокій мисці викладати помідори шарами, кожен злегка присолюючи, перчачи та посипаючи петрушкою.
  5. Залити все маринадом, накрити кришкою або харчовою плівкою.
  6. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин, а краще – на ніч.
Теги:
#Помідори #Гірчиця #Маринад #Готуємо вдома