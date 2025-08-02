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Такие помидоры будете есть вместо ужина: приготовьте их в медово-горчичном маринаде (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Немного сладкие, несравненно вкусные
Немного сладкие, несравненно вкусные. Фото instagram.com

Прекрасная закуска на праздничный стол или семейное застолье

Начинается сезон сочных, спелых помидоров — и самое время готовить из них что-нибудь вкусное и необычное. Обычно эти овощи маринуют по-корейски, добавляя острые специи, чеснок и уксус.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант – пикантные помидоры в медово-горчичном маринаде. Они получаются ароматными, слегка сладковатыми и приятно острыми, отлично подходят к мясу, картофелю или просто как самостоятельная закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fish_house.zp".

Как приготовить помидоры в медово-горчичном маринаде

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 очень большие;
  • петрушка – 1 маленький пучок;
  • мед – 1 ст.
  • соевый соус – 100–150 мл;
  • сок лимона – с половины;
  • горчица дижонская – 1 ст.
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезать кольцами помидоры толщиной примерно 0,7 см.
  2. Вымыть и мелко порезать петрушку.
  3. Сделать маринад: смешать мед, соевый соус, сок лимона, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец.
  4. В глубокой миске выкладывать помидоры слоями, каждый слегка присаливая, перча и посыпая петрушкой.
  5. Залить все маринадом, накрыть крышкой или пищевой плёнкой.
  6. Поставить в холодильник минимум на 30 минут, а лучше – на ночь.
Теги:
#Помидоры #Горчица #Маринад #Готовим дома