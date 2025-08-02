Такие помидоры будете есть вместо ужина: приготовьте их в медово-горчичном маринаде (видео)

Прекрасная закуска на праздничный стол или семейное застолье

Начинается сезон сочных, спелых помидоров — и самое время готовить из них что-нибудь вкусное и необычное. Обычно эти овощи маринуют по-корейски, добавляя острые специи, чеснок и уксус.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант – пикантные помидоры в медово-горчичном маринаде. Они получаются ароматными, слегка сладковатыми и приятно острыми, отлично подходят к мясу, картофелю или просто как самостоятельная закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fish_house.zp".

Как приготовить помидоры в медово-горчичном маринаде

Ингредиенты:

помидоры – 2 очень большие;

петрушка – 1 маленький пучок;

мед – 1 ст.

соевый соус – 100–150 мл;

сок лимона – с половины;

горчица дижонская – 1 ст.

чеснок – 2 зубчика;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления: