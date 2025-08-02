Такие помидоры будете есть вместо ужина: приготовьте их в медово-горчичном маринаде (видео)
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Прекрасная закуска на праздничный стол или семейное застолье
Начинается сезон сочных, спелых помидоров — и самое время готовить из них что-нибудь вкусное и необычное. Обычно эти овощи маринуют по-корейски, добавляя острые специи, чеснок и уксус.
Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант – пикантные помидоры в медово-горчичном маринаде. Они получаются ароматными, слегка сладковатыми и приятно острыми, отлично подходят к мясу, картофелю или просто как самостоятельная закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fish_house.zp".
Как приготовить помидоры в медово-горчичном маринаде
Ингредиенты:
- помидоры – 2 очень большие;
- петрушка – 1 маленький пучок;
- мед – 1 ст.
- соевый соус – 100–150 мл;
- сок лимона – с половины;
- горчица дижонская – 1 ст.
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать кольцами помидоры толщиной примерно 0,7 см.
- Вымыть и мелко порезать петрушку.
- Сделать маринад: смешать мед, соевый соус, сок лимона, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец.
- В глубокой миске выкладывать помидоры слоями, каждый слегка присаливая, перча и посыпая петрушкой.
- Залить все маринадом, накрыть крышкой или пищевой плёнкой.
- Поставить в холодильник минимум на 30 минут, а лучше – на ночь.