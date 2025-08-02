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Так помидоры вы еще не готовили: законсервируйте их со свеклой (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Красивая и вкусная закуска для любого стола
Красивая и вкусная закуска для любого стола. Фото instagram.com

Простой способ сохранить яркий вкус лета до весны

Начинается сезон сочных, спелых помидоров – время, когда эти летние овощи становятся главными героями на кухне. Их жарят, запекают, готовят салаты, но чаще всего – консервируют, чтобы сохранить вкус лета на зиму.

Сегодня мы предлагаем вам не просто классический рецепт, а особый вариант – маринованные помидоры со свеклой, имеющие красивый цвет, насыщенный вкус и легкий сладковато-пикантный оттенок. Такая закуска точно украсит любой зимний стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annet_days".

Как приготовить помидоры со свеклой

Ингредиенты:

  • яблоко (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;
  • свекла (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;
  • лук (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;
  • чеснок – 2–3 зубчика в банке;
  • корень хрена (кусочки) – 2–3 шт.;
  • петрушка (веточки) – 2 шт.;
  • листья хрена – 1–2 шт.;
  • укроп (зонтики) – 1 шт.;
  • листья вишни или смородины – 2–3 шт.;
  • черный перец горошком – 3–5 шт.;
  • лавровый лист – 1–2 шт.;
  • помидоры – сколько уместится в банки;
  • вода – 3 л;
  • сахар – 12 ст. л.;
  • соль – 3 ст. л.;
  • уксус 9% – 160 мл;

Способ приготовления:

  1. Подготовить банки: стерилизовать или хорошо вымыть с содой.
  2. Уложить в каждую банку яблоки, свеклу, лук, чеснок, хрен, зелень и специи.
  3. Плотно заполнить банки помидорами и залить крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  4. Слить воду из банок в кастрюлю, добавить необходимое количество воды, чтобы получилось 3 литра.
  5. Добавить соль, сахар, довести до кипения, снять с огня и добавить уксус.
  6. Разлить горячий маринад в банки с помидорами, закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.
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#Помидоры #Консервация #Готовим дома