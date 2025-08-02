Так помидоры вы еще не готовили: законсервируйте их со свеклой (видео)

Простой способ сохранить яркий вкус лета до весны

Начинается сезон сочных, спелых помидоров – время, когда эти летние овощи становятся главными героями на кухне. Их жарят, запекают, готовят салаты, но чаще всего – консервируют, чтобы сохранить вкус лета на зиму.

Сегодня мы предлагаем вам не просто классический рецепт, а особый вариант – маринованные помидоры со свеклой, имеющие красивый цвет, насыщенный вкус и легкий сладковато-пикантный оттенок. Такая закуска точно украсит любой зимний стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annet_days".

Как приготовить помидоры со свеклой

Ингредиенты:

яблоко (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;

свекла (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;

лук (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;

чеснок – 2–3 зубчика в банке;

корень хрена (кусочки) – 2–3 шт.;

петрушка (веточки) – 2 шт.;

листья хрена – 1–2 шт.;

укроп (зонтики) – 1 шт.;

листья вишни или смородины – 2–3 шт.;

черный перец горошком – 3–5 шт.;

лавровый лист – 1–2 шт.;

помидоры – сколько уместится в банки;

вода – 3 л;

сахар – 12 ст. л.;

соль – 3 ст. л.;

уксус 9% – 160 мл;

Способ приготовления: