Так помидоры вы еще не готовили: законсервируйте их со свеклой (видео)
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Простой способ сохранить яркий вкус лета до весны
Начинается сезон сочных, спелых помидоров – время, когда эти летние овощи становятся главными героями на кухне. Их жарят, запекают, готовят салаты, но чаще всего – консервируют, чтобы сохранить вкус лета на зиму.
Сегодня мы предлагаем вам не просто классический рецепт, а особый вариант – маринованные помидоры со свеклой, имеющие красивый цвет, насыщенный вкус и легкий сладковато-пикантный оттенок. Такая закуска точно украсит любой зимний стол. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annet_days".
Как приготовить помидоры со свеклой
Ингредиенты:
- яблоко (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;
- свекла (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;
- лук (тонкие дольки) – 3 шт. на банке;
- чеснок – 2–3 зубчика в банке;
- корень хрена (кусочки) – 2–3 шт.;
- петрушка (веточки) – 2 шт.;
- листья хрена – 1–2 шт.;
- укроп (зонтики) – 1 шт.;
- листья вишни или смородины – 2–3 шт.;
- черный перец горошком – 3–5 шт.;
- лавровый лист – 1–2 шт.;
- помидоры – сколько уместится в банки;
- вода – 3 л;
- сахар – 12 ст. л.;
- соль – 3 ст. л.;
- уксус 9% – 160 мл;
Способ приготовления:
- Подготовить банки: стерилизовать или хорошо вымыть с содой.
- Уложить в каждую банку яблоки, свеклу, лук, чеснок, хрен, зелень и специи.
- Плотно заполнить банки помидорами и залить крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Слить воду из банок в кастрюлю, добавить необходимое количество воды, чтобы получилось 3 литра.
- Добавить соль, сахар, довести до кипения, снять с огня и добавить уксус.
- Разлить горячий маринад в банки с помидорами, закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.