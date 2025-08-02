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Запах цієї запіканки точно зведе з розуму сусідів: приготуйте ще одну смачну страву з кабачків (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжна, легка, поживна з доступних продуктів
Ніжна, легка, поживна з доступних продуктів. Фото instagram.com

Виходить соковитою з апетитною сирною скоринкою

Кабачок — універсальний літній овоч, що ідеально підходить як для легких перекусів, так і для повноцінних обідів. Його ніжна текстура й нейтральний смак дозволяють створювати безліч страв: смажені кабачки, рагу, деруни, крем-супи чи навіть Підбивані кабачки по-закарпатськи — улюблений варіант із кислою сметаною та зеленню.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один безпрограшний рецепт — кабачкову запіканку. Вона виходить ніжною, ароматною й дуже ситною. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — і ви матимете страву, яку можна подавати і гарячою, і холодною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".

Як приготувати запіканку з кабачків

Інгредієнти:

Тісто:

  • кабачок – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • сир твердий – 100 г;
  • сіль, перець – за смаком;

Начинка:

  • печериці – 150 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • куряче філе – 200 г;
  • вершки 10–20% – 150 мл;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Натерти кабачок на тертці, відтиснути зайву рідину, додати яйце, борошно, натертий сир, сіль і перець, перемішати.
  2. Викласти масу у форму, розрівняти та запікати в духовці при 180°C близько 15 хвилин.
  3. Нарізати цибулю й гриби, обсмажити їх на пательні до м’якості.
  4. Додати нарізане куряче філе, готувати до готовності.
  5. Влити вершки, додати борошно, перемішати та тушкувати ще кілька хвилин до загустіння.
  6. Викласти начинку на кабачкову основу, посипати тертим сиром і запікати ще 15–20 хвилин при 180°C.
Теги:
#Кабачки #Запіканка #Готуємо вдома