Запах цієї запіканки точно зведе з розуму сусідів: приготуйте ще одну смачну страву з кабачків (відео)

Виходить соковитою з апетитною сирною скоринкою

Кабачок — універсальний літній овоч, що ідеально підходить як для легких перекусів, так і для повноцінних обідів. Його ніжна текстура й нейтральний смак дозволяють створювати безліч страв: смажені кабачки, рагу, деруни, крем-супи чи навіть Підбивані кабачки по-закарпатськи — улюблений варіант із кислою сметаною та зеленню.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один безпрограшний рецепт — кабачкову запіканку. Вона виходить ніжною, ароматною й дуже ситною. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — і ви матимете страву, яку можна подавати і гарячою, і холодною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".

Як приготувати запіканку з кабачків

Інгредієнти:

Тісто:

кабачок – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 1 ст. л.;

сир твердий – 100 г;

сіль, перець – за смаком;

Начинка:

печериці – 150 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

куряче філе – 200 г;

вершки 10–20% – 150 мл;

борошно – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування: