Запах цієї запіканки точно зведе з розуму сусідів: приготуйте ще одну смачну страву з кабачків (відео)
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Виходить соковитою з апетитною сирною скоринкою
Кабачок — універсальний літній овоч, що ідеально підходить як для легких перекусів, так і для повноцінних обідів. Його ніжна текстура й нейтральний смак дозволяють створювати безліч страв: смажені кабачки, рагу, деруни, крем-супи чи навіть Підбивані кабачки по-закарпатськи — улюблений варіант із кислою сметаною та зеленню.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один безпрограшний рецепт — кабачкову запіканку. Вона виходить ніжною, ароматною й дуже ситною. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — і ви матимете страву, яку можна подавати і гарячою, і холодною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".
Як приготувати запіканку з кабачків
Інгредієнти:
Тісто:
- кабачок – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 1 ст. л.;
- сир твердий – 100 г;
- сіль, перець – за смаком;
Начинка:
- печериці – 150 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- куряче філе – 200 г;
- вершки 10–20% – 150 мл;
- борошно – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Натерти кабачок на тертці, відтиснути зайву рідину, додати яйце, борошно, натертий сир, сіль і перець, перемішати.
- Викласти масу у форму, розрівняти та запікати в духовці при 180°C близько 15 хвилин.
- Нарізати цибулю й гриби, обсмажити їх на пательні до м’якості.
- Додати нарізане куряче філе, готувати до готовності.
- Влити вершки, додати борошно, перемішати та тушкувати ще кілька хвилин до загустіння.
- Викласти начинку на кабачкову основу, посипати тертим сиром і запікати ще 15–20 хвилин при 180°C.