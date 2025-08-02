Запах этой запеканки точно сведет с ума соседей: приготовьте еще одно вкусное блюдо из кабачков (видео)
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Выходит сочной с аппетитной сырной корочкой
Кабачок – универсальный летний овощ, идеально подходящий как для легких перекусов, так и для полноценных обедов. Его нежная текстура и нейтральный вкус позволяют создавать множество блюд: жареные кабачки, рагу, деруны, крем-супы или даже подбиваемые кабачки по-закарпатски — любимый вариант с кислой сметаной и зеленью.
Но сегодня мы предлагаем еще один беспроигрышный рецепт – кабачковую запеканку. Она получается нежной, ароматной и очень сытной. Простой набор ингредиентов и минимум усилий — и у вас будет блюдо, которое можно подавать и горячим, и холодным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna.delights".
Как приготовить запеканку из кабачков
Ингредиенты:
Тесто:
- кабачок – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 1 ст. л.;
- сыр твердый – 100 г;
- соль, перец – по вкусу;
Начинка:
- шампиньоны – 150 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- куриное филе – 200 г;
- сливки 10–20% – 150 мл;
- мука – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Натереть кабачок на терке, отжать лишнюю жидкость, добавить яйцо, муку, сыр, соль и перец, перемешать.
- Выложить массу в форму, разровнять и запекать в духовке при 180°C около 15 минут.
- Нарезать лук и грибы, обжарить их на сковороде до мягкости.
- Добавить нарезанное куриное филе, готовить к готовности.
- Влить сливки, добавить муку, перемешать и тушить еще несколько минут до загустения.
- Выложить начинку на кабачковое основание, посыпать тертым сыром и запекать еще 15–20 минут при 180°C.