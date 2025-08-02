Запах этой запеканки точно сведет с ума соседей: приготовьте еще одно вкусное блюдо из кабачков (видео)

Выходит сочной с аппетитной сырной корочкой

Кабачок – универсальный летний овощ, идеально подходящий как для легких перекусов, так и для полноценных обедов. Его нежная текстура и нейтральный вкус позволяют создавать множество блюд: жареные кабачки, рагу, деруны, крем-супы или даже подбиваемые кабачки по-закарпатски — любимый вариант с кислой сметаной и зеленью.

Но сегодня мы предлагаем еще один беспроигрышный рецепт – кабачковую запеканку. Она получается нежной, ароматной и очень сытной. Простой набор ингредиентов и минимум усилий — и у вас будет блюдо, которое можно подавать и горячим, и холодным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna.delights".

Как приготовить запеканку из кабачков

Ингредиенты:

Тесто:

кабачок – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 1 ст. л.;

сыр твердый – 100 г;

соль, перец – по вкусу;

Начинка:

шампиньоны – 150 г;

лук репчатый – 1 шт.;

куриное филе – 200 г;

сливки 10–20% – 150 мл;

мука – 1 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления: