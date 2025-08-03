Цвітну капусту їстимуть навіть діти: овоч виходить хрумким та смачним (відео)
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Для буднів та свят
Цвітна капуста — це корисний і ніжний овоч, який часто використовують у кулінарії завдяки її універсальному смаку та текстурі. Зазвичай цю капусту варять, тушкують або готують запіканки.
Але сьогодні ми пропонуємо цікавий і легкий варіант — цвітну капусту, запечену в хрусткому клярі у духовці. Це смачна і менш жирна альтернатива смаженим стравам, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_sheremet_".
Як приготувати цвітну капусту у клярі
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 600 г;
- оливкова або соняшникова олія — для збризкування дека;
Для кляру:
- молоко — 100 мл;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- солодка паприка — 0,5 ч.л.;
- сухий часник — 0,5 ч.л.;
- оцет — 1/3 ч.л.;
- борошно — 6 ст.л.;
- панірувальні сухарі (панко) — 3 ст.л.;
Для соусу:
- майонез — 2-3 ст.л.;
- солодкий соус чилі — 1 ст.л.;
Спосіб приготування:
- Розділити цвітну капусту на суцвіття.
- Змішати молоко, сіль, паприку, сухий часник, оцет і борошно до консистенції тіста для оладок.
- Обмокнути суцвіття у кляр, потім обваляти у панірувальних сухарях.
- Викласти капусту на змащений олією деко, збризнути зверху олією.
- Запікати у духовці при 200°С 15-20 хвилин, перевернути і запікати ще 5 хвилин.
- Змішати майонез із соусом чілі, подавати як соус до капусти.