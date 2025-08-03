Цвітну капусту їстимуть навіть діти: овоч виходить хрумким та смачним (відео)

Для буднів та свят

Цвітна капуста — це корисний і ніжний овоч, який часто використовують у кулінарії завдяки її універсальному смаку та текстурі. Зазвичай цю капусту варять, тушкують або готують запіканки.

Але сьогодні ми пропонуємо цікавий і легкий варіант — цвітну капусту, запечену в хрусткому клярі у духовці. Це смачна і менш жирна альтернатива смаженим стравам, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_sheremet_".

Як приготувати цвітну капусту у клярі

Інгредієнти:

цвітна капуста — 600 г;

оливкова або соняшникова олія — для збризкування дека;

Для кляру:

молоко — 100 мл;

сіль — 0,5 ч.л.;

солодка паприка — 0,5 ч.л.;

сухий часник — 0,5 ч.л.;

оцет — 1/3 ч.л.;

борошно — 6 ст.л.;

панірувальні сухарі (панко) — 3 ст.л.;

Для соусу:

майонез — 2-3 ст.л.;

солодкий соус чилі — 1 ст.л.;

Спосіб приготування: