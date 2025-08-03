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Цвітну капусту їстимуть навіть діти: овоч виходить хрумким та смачним (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжна, смачна, апетитна
Ніжна, смачна, апетитна. Фото instagram.com

Для буднів та свят

Цвітна капуста — це корисний і ніжний овоч, який часто використовують у кулінарії завдяки її універсальному смаку та текстурі. Зазвичай цю капусту варять, тушкують або готують запіканки.

Але сьогодні ми пропонуємо цікавий і легкий варіант — цвітну капусту, запечену в хрусткому клярі у духовці. Це смачна і менш жирна альтернатива смаженим стравам, яка припаде до смаку і дорослим, і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_sheremet_".

Як приготувати цвітну капусту у клярі

Інгредієнти:

  • цвітна капуста — 600 г;
  • оливкова або соняшникова олія — для збризкування дека;

Для кляру:

  • молоко — 100 мл;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • солодка паприка — 0,5 ч.л.;
  • сухий часник — 0,5 ч.л.;
  • оцет — 1/3 ч.л.;
  • борошно — 6 ст.л.;
  • панірувальні сухарі (панко) — 3 ст.л.;

Для соусу:

  • майонез — 2-3 ст.л.;
  • солодкий соус чилі — 1 ст.л.;

Спосіб приготування:

  1. Розділити цвітну капусту на суцвіття.
  2. Змішати молоко, сіль, паприку, сухий часник, оцет і борошно до консистенції тіста для оладок.
  3. Обмокнути суцвіття у кляр, потім обваляти у панірувальних сухарях.
  4. Викласти капусту на змащений олією деко, збризнути зверху олією.
  5. Запікати у духовці при 200°С 15-20 хвилин, перевернути і запікати ще 5 хвилин.
  6. Змішати майонез із соусом чілі, подавати як соус до капусти.
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