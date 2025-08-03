Цветную капусту будут есть даже дети: овощ получается хрустящим и вкусным (видео)
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Для будней и праздников
Цветная капуста – это полезный и нежный овощ, часто используемый в кулинарии благодаря ее универсальному вкусу и текстуре. Обычно эту капусту варят, тушат или готовят запеканки.
Но сегодня мы предлагаем интересный и легкий вариант – цветную капусту, запеченную в хрустящем кляре в духовке. Это вкусная и менее жирная альтернатива жареным блюдам, которая придется по вкусу и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_sheremet_".
Как приготовить капусту в кляре
Ингредиенты:
- цветная капуста — 600 г;
- оливковое или подсолнечное масло – для сбрызгивания противня;
Для кляра:
- молоко – 100 мл;
- соль — 0,5 ч.л.;
- сладкая паприка – 0,5 ч.л.;
- сухой чеснок – 0,5 ч.л.;
- уксус — 1/3 ч.л.;
- мука — 6 ст.л.;
- панировочные сухари — 3 ст.л.;
Для соуса:
- майонез – 2-3 ст.л.;
- сладкий соус чили – 1 ст.л.;
Способ приготовления:
- Разделить цветную капусту на соцветие.
- Смешать молоко, соль, паприку, сухой чеснок, уксус и муку до консистенции теста для оладий.
- Обмокнуть соцветия в кляр, затем обвалять в панировочных сухарях.
- Выложить капусту на смазанный маслом противень, сбрызнуть сверху маслом.
- Запекать в духовке при 200 С 15-20 минут, перевернуть и запекать еще 5 минут.
- Смешать майонез с соусом чили, подавать как соус в капусту.