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Цветную капусту будут есть даже дети: овощ получается хрустящим и вкусным (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежная, вкусная, аппетитная
Нежная, вкусная, аппетитная. Фото instagram.com

Для будней и праздников

Цветная капуста – это полезный и нежный овощ, часто используемый в кулинарии благодаря ее универсальному вкусу и текстуре. Обычно эту капусту варят, тушат или готовят запеканки.

Но сегодня мы предлагаем интересный и легкий вариант – цветную капусту, запеченную в хрустящем кляре в духовке. Это вкусная и менее жирная альтернатива жареным блюдам, которая придется по вкусу и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_sheremet_".

Как приготовить капусту в кляре

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 600 г;
  • оливковое или подсолнечное масло – для сбрызгивания противня;

Для кляра:

  • молоко – 100 мл;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • сладкая паприка – 0,5 ч.л.;
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.;
  • уксус — 1/3 ч.л.;
  • мука — 6 ст.л.;
  • панировочные сухари — 3 ст.л.;

Для соуса:

  • майонез – 2-3 ст.л.;
  • сладкий соус чили – 1 ст.л.;

Способ приготовления:

  1. Разделить цветную капусту на соцветие.
  2. Смешать молоко, соль, паприку, сухой чеснок, уксус и муку до консистенции теста для оладий.
  3. Обмокнуть соцветия в кляр, затем обвалять в панировочных сухарях.
  4. Выложить капусту на смазанный маслом противень, сбрызнуть сверху маслом.
  5. Запекать в духовке при 200 С 15-20 минут, перевернуть и запекать еще 5 минут.
  6. Смешать майонез с соусом чили, подавать как соус в капусту.
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#Рецепт #Готовим дома #Цвітна Капуста