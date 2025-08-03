Цветную капусту будут есть даже дети: овощ получается хрустящим и вкусным (видео)

Для будней и праздников

Цветная капуста – это полезный и нежный овощ, часто используемый в кулинарии благодаря ее универсальному вкусу и текстуре. Обычно эту капусту варят, тушат или готовят запеканки.

Но сегодня мы предлагаем интересный и легкий вариант – цветную капусту, запеченную в хрустящем кляре в духовке. Это вкусная и менее жирная альтернатива жареным блюдам, которая придется по вкусу и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_sheremet_".

Как приготовить капусту в кляре

Ингредиенты:

цветная капуста — 600 г;

оливковое или подсолнечное масло – для сбрызгивания противня;

Для кляра:

молоко – 100 мл;

соль — 0,5 ч.л.;

сладкая паприка – 0,5 ч.л.;

сухой чеснок – 0,5 ч.л.;

уксус — 1/3 ч.л.;

мука — 6 ст.л.;

панировочные сухари — 3 ст.л.;

Для соуса:

майонез – 2-3 ст.л.;

сладкий соус чили – 1 ст.л.;

Способ приготовления: