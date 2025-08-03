Не встигли поставити на стіл — уже порожня миска: ідеальні квашені помідори (відео)

Чудова літня заготівля

Починається сезон помідорів — одного з найулюбленіших овочів літнього сезону. Їх додають до салатів, готують соуси, смажать, а також консервують різними способами. Зокрема, дуже популярними є гострі закуски по-корейськи.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ідеальні квашені помідори — смачні, ароматні, з приємною кислинкою та хрумкою текстурою. Цей рецепт допоможе зберегти літо у банці та додати родзинку до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

вода холодна – 1 л;

сіль – 2 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

суха гірчиця (порошок) – 1 ст. л.;

часник – 3-4 зубчики;

кріп – за смаком;

селера (за бажанням) – кілька гілочок;

Спосіб приготування: