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Не встигли поставити на стіл — уже порожня миска: ідеальні квашені помідори (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Неймовірно смачно та просто
Неймовірно смачно та просто. Фото instagram.com

Чудова літня заготівля

Починається сезон помідорів — одного з найулюбленіших овочів літнього сезону. Їх додають до салатів, готують соуси, смажать, а також консервують різними способами. Зокрема, дуже популярними є гострі закуски по-корейськи.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ідеальні квашені помідори — смачні, ароматні, з приємною кислинкою та хрумкою текстурою. Цей рецепт допоможе зберегти літо у банці та додати родзинку до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

  • вода холодна – 1 л;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • суха гірчиця (порошок) – 1 ст. л.;
  • часник – 3-4 зубчики;
  • кріп – за смаком;
  • селера (за бажанням) – кілька гілочок;

Спосіб приготування:

  1. Розчинити сіль і цукор у холодній воді;
  2. Додати суху гірчицю, ретельно перемішати;
  3. Підготувати банки, покласти в них часник, кріп і селеру;
  4. Наповнити банки помідорами і залити маринадом;
  5. Закрити банки та залишити при кімнатній температурі на 3 дні;
  6. Перенести в погріб або холодильник для подальшого зберігання.
Теги:
#Помідори #Закуска #Готуємо вдома #Квашені помідори