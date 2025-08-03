Не встигли поставити на стіл — уже порожня миска: ідеальні квашені помідори (відео)
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Чудова літня заготівля
Починається сезон помідорів — одного з найулюбленіших овочів літнього сезону. Їх додають до салатів, готують соуси, смажать, а також консервують різними способами. Зокрема, дуже популярними є гострі закуски по-корейськи.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ідеальні квашені помідори — смачні, ароматні, з приємною кислинкою та хрумкою текстурою. Цей рецепт допоможе зберегти літо у банці та додати родзинку до будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya_akopyan_recepty".
Як приготувати квашені помідори
Інгредієнти:
- вода холодна – 1 л;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- суха гірчиця (порошок) – 1 ст. л.;
- часник – 3-4 зубчики;
- кріп – за смаком;
- селера (за бажанням) – кілька гілочок;
Спосіб приготування:
- Розчинити сіль і цукор у холодній воді;
- Додати суху гірчицю, ретельно перемішати;
- Підготувати банки, покласти в них часник, кріп і селеру;
- Наповнити банки помідорами і залити маринадом;
- Закрити банки та залишити при кімнатній температурі на 3 дні;
- Перенести в погріб або холодильник для подальшого зберігання.