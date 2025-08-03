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Не успели поставить на стол – уже пустая миска: идеальные квашеные помидоры (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Невероятно вкусно и просто
Невероятно вкусно и просто. Фото instagram.com

Прекрасная летняя заготовка

Начинается сезон помидоров – одного из самых любимых овощей летнего сезона. Их добавляют в салаты, готовят соусы, жарят, а также консервируют разными способами. В частности, очень популярны острые закуски по-корейски.

Но сегодня мы предлагаем приготовить идеальные квашеные помидоры – вкусные, ароматные, с приятной кислинкой и хрустящей текстурой. Этот рецепт поможет сохранить лето в банке и добавить изюминку к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".

Как приготовить квашеные помидоры

Ингредиенты:

  • вода холодная – 1 л;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • сухая горчица (порошок) – 1 ст. л.;
  • чеснок – 3-4 зубчика;
  • укроп – по вкусу;
  • сельдерей (по желанию) – несколько веточек;

Способ приготовления:

  1. Растворить соль и сахар в прохладной воде;
  2. Добавить сухую горчицу, тщательно перемешать;
  3. Подготовить банки, положить в них чеснок, укроп и сельдерей;
  4. Наполнить банки помидорами и залить маринадом;
  5. Закрыть банки и оставить при комнатной температуре 3 дня;
  6. Перенести в погреб или холодильник для последующего хранения.
Теги:
#Помидоры #Закуска #Готовим дома #Квашенные помидоры