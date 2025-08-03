Не успели поставить на стол – уже пустая миска: идеальные квашеные помидоры (видео)
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Прекрасная летняя заготовка
Начинается сезон помидоров – одного из самых любимых овощей летнего сезона. Их добавляют в салаты, готовят соусы, жарят, а также консервируют разными способами. В частности, очень популярны острые закуски по-корейски.
Но сегодня мы предлагаем приготовить идеальные квашеные помидоры – вкусные, ароматные, с приятной кислинкой и хрустящей текстурой. Этот рецепт поможет сохранить лето в банке и добавить изюминку к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".
Как приготовить квашеные помидоры
Ингредиенты:
- вода холодная – 1 л;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- сухая горчица (порошок) – 1 ст. л.;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- укроп – по вкусу;
- сельдерей (по желанию) – несколько веточек;
Способ приготовления:
- Растворить соль и сахар в прохладной воде;
- Добавить сухую горчицу, тщательно перемешать;
- Подготовить банки, положить в них чеснок, укроп и сельдерей;
- Наполнить банки помидорами и залить маринадом;
- Закрыть банки и оставить при комнатной температуре 3 дня;
- Перенести в погреб или холодильник для последующего хранения.