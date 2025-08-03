Не успели поставить на стол – уже пустая миска: идеальные квашеные помидоры (видео)

Прекрасная летняя заготовка

Начинается сезон помидоров – одного из самых любимых овощей летнего сезона. Их добавляют в салаты, готовят соусы, жарят, а также консервируют разными способами. В частности, очень популярны острые закуски по-корейски.

Но сегодня мы предлагаем приготовить идеальные квашеные помидоры – вкусные, ароматные, с приятной кислинкой и хрустящей текстурой. Этот рецепт поможет сохранить лето в банке и добавить изюминку к любому столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".

Как приготовить квашеные помидоры

Ингредиенты:

вода холодная – 1 л;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

сухая горчица (порошок) – 1 ст. л.;

чеснок – 3-4 зубчика;

укроп – по вкусу;

сельдерей (по желанию) – несколько веточек;

Способ приготовления: