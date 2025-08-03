Готовим аджику с яблоками на зиму: простой рецепт
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Аджика получается ароматной и очень вкусной
В сезон закруток многие стараются максимально запастись овощами на зиму. Мы рассказывали, как закрыть помидоры с чесноком. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего соуса из помидоров.
Автор ютуб-канала "Смаколики Юлі" показала, как закрыть аджику на зиму. Это очень простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне.
Ингредиенты на 5 литров аджики:
- помидоры 6 кг;
- яблоки (кислые) 1 кг;
- лук 1 кг;
- болгарский перец 1,5 кг;
- красный горький перец 5-10 шт.;
- чеснок 300 г;
- масло 200 мл;
- сахар 250 г;
- соль 4 ст.л.
- уксус 9% 50 мл.
Как приготовить аджику на зиму
- Овощи тщательно моем, просушиваем и нарезаем крупными кусками. С помидоров удаляем плодоножки, но оставляем кожицу.
- Все подготовленные овощи и яблоки (кроме чеснока) пропускаем через мясорубку. Чеснок также измельчаем, но собираем его в отдельную емкость.
- Измельченную овощную смесь перекладываем в большую кастрюлю и доводим до кипения на огне. После закипания варим в течение полутора часов. Затем добавляем растительное масло, сахар и соль.
- Все хорошо перемешиваем и варим еще 30 минут. Далее добавляем измельченный чеснок и варим еще 15 минут. За пять минут до выключения огня вливаем уксус.
- Готовую аджику разливаем по стерилизованным банкам. Для этого используем стерилизованный половник и накрываем стерилизованными крышками.
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