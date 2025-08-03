Готовим аджику с яблоками на зиму: простой рецепт

Аджика получается ароматной и очень вкусной

В сезон закруток многие стараются максимально запастись овощами на зиму. Мы рассказывали, как закрыть помидоры с чесноком. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего соуса из помидоров.

Автор ютуб-канала "Смаколики Юлі" показала, как закрыть аджику на зиму. Это очень простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне.

Ингредиенты на 5 литров аджики:

помидоры 6 кг;

яблоки (кислые) 1 кг;

лук 1 кг;

болгарский перец 1,5 кг;

красный горький перец 5-10 шт.;

чеснок 300 г;

масло 200 мл;

сахар 250 г;

соль 4 ст.л.

уксус 9% 50 мл.

Как приготовить аджику на зиму

Овощи тщательно моем, просушиваем и нарезаем крупными кусками. С помидоров удаляем плодоножки, но оставляем кожицу. Все подготовленные овощи и яблоки (кроме чеснока) пропускаем через мясорубку. Чеснок также измельчаем, но собираем его в отдельную емкость. Измельченную овощную смесь перекладываем в большую кастрюлю и доводим до кипения на огне. После закипания варим в течение полутора часов. Затем добавляем растительное масло, сахар и соль. Все хорошо перемешиваем и варим еще 30 минут. Далее добавляем измельченный чеснок и варим еще 15 минут. За пять минут до выключения огня вливаем уксус. Готовую аджику разливаем по стерилизованным банкам. Для этого используем стерилизованный половник и накрываем стерилизованными крышками.

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