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Готовим аджику с яблоками на зиму: простой рецепт

Автор
Наталья Граковская
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Вкусный соус из помидоров
Вкусный соус из помидоров. Фото Freepik

Аджика получается ароматной и очень вкусной

В сезон закруток многие стараются максимально запастись овощами на зиму. Мы рассказывали, как закрыть помидоры с чесноком. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего соуса из помидоров.

Автор ютуб-канала "Смаколики Юлі" показала, как закрыть аджику на зиму. Это очень простой рецепт, с которым справится даже новичок на кухне.

Ингредиенты на 5 литров аджики:

  • помидоры 6 кг;
  • яблоки (кислые) 1 кг;
  • лук 1 кг;
  • болгарский перец 1,5 кг;
  • красный горький перец 5-10 шт.;
  • чеснок 300 г;
  • масло 200 мл;
  • сахар 250 г;
  • соль 4 ст.л.
  • уксус 9% 50 мл.

Как приготовить аджику на зиму

  1. Овощи тщательно моем, просушиваем и нарезаем крупными кусками. С помидоров удаляем плодоножки, но оставляем кожицу.
  2. Все подготовленные овощи и яблоки (кроме чеснока) пропускаем через мясорубку. Чеснок также измельчаем, но собираем его в отдельную емкость.
  3. Измельченную овощную смесь перекладываем в большую кастрюлю и доводим до кипения на огне. После закипания варим в течение полутора часов. Затем добавляем растительное масло, сахар и соль.
  4. Все хорошо перемешиваем и варим еще 30 минут. Далее добавляем измельченный чеснок и варим еще 15 минут. За пять минут до выключения огня вливаем уксус.
  5. Готовую аджику разливаем по стерилизованным банкам. Для этого используем стерилизованный половник и накрываем стерилизованными крышками.

Также мы рассказывали, как приготовить кабачковый торт. Благодаря творожной начинке эта закуска получается особенно нежной.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Яблоки #Соусы #аджика