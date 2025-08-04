Не просто закрутка, а шедевр: спробуйте ці помідори з буряком – готуйте одразу багато
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Готуються швидко з доступних продуктів
Сезон соковитих, ароматних помідорів уже в розпалі — саме час готувати з них усе найсмачніше! Господині щороку експериментують: одні сушать, інші — варять соуси, а ще часто квасять без стерилізації, щоб зберегти яскравий смак літа у банці.
А сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт консервованих помідорів, які виходять пряними, насиченими й чудово зберігаються навіть до наступного сезону. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annet_days".
Як приготувати помідори з буряком
Інгредієнти:
- яблуко – 3 скибочки;
- буряк – 3 скибочки;
- цибуля – 3 скибочки;
- часник – 1–2 зубчики;
- корінь хрону – кілька шматочків;
- петрушка – кілька гілочок;
- хрін (зелень) – кілька гілочок;
- кріп (зонтик) – 1 шт;
- лист вишні або смородини – 2–3 шт;
- перець духмяний – 3–4 горошини;
- лавровий лист – 1–2 шт;
- помідори – скільки вміститься у банку;
- вода – 3 л;
- цукор – 12 ст.л.;
- сіль – 3 ст.л.;
- оцет 9% – 160 г.
Спосіб приготування:
- Підготувати чисті банки. На дно кожної покласти яблуко, буряк, цибулю, часник, корінь хрону, зелень, спеції.
- Щільно викласти помідори до верху банки.
- Залити помідори окропом, накрити кришками й залишити на 20 хвилин.
- Злити воду з усіх банок у каструлю, додати свіжої води, щоб загальний обʼєм становив 3 літри.
- Додати сіль, цукор, довести до кипіння, вимкнути та влити оцет.
- Залити гарячим маринадом помідори, закрутити банки, перевернути догори дном і закутати до повного охолодження.