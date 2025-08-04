Не просто закрутка, а шедевр: спробуйте ці помідори з буряком – готуйте одразу багато

Готуються швидко з доступних продуктів

Сезон соковитих, ароматних помідорів уже в розпалі — саме час готувати з них усе найсмачніше! Господині щороку експериментують: одні сушать, інші — варять соуси, а ще часто квасять без стерилізації, щоб зберегти яскравий смак літа у банці.

А сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт консервованих помідорів, які виходять пряними, насиченими й чудово зберігаються навіть до наступного сезону. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annet_days".

Як приготувати помідори з буряком

Інгредієнти:

яблуко – 3 скибочки;

буряк – 3 скибочки;

цибуля – 3 скибочки;

часник – 1–2 зубчики;

корінь хрону – кілька шматочків;

петрушка – кілька гілочок;

хрін (зелень) – кілька гілочок;

кріп (зонтик) – 1 шт;

лист вишні або смородини – 2–3 шт;

перець духмяний – 3–4 горошини;

лавровий лист – 1–2 шт;

помідори – скільки вміститься у банку;

вода – 3 л;

цукор – 12 ст.л.;

сіль – 3 ст.л.;

оцет 9% – 160 г.

Спосіб приготування: