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Не просто закрутка, а шедевр: спробуйте ці помідори з буряком – готуйте одразу багато

Автор
Марія Швець
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Автор
Гарні як доповнення до будь-якого святкового обіду
Гарні як доповнення до будь-якого святкового обіду. Фото instagram.com

Готуються швидко з доступних продуктів

Сезон соковитих, ароматних помідорів уже в розпалі — саме час готувати з них усе найсмачніше! Господині щороку експериментують: одні сушать, інші — варять соуси, а ще часто квасять без стерилізації, щоб зберегти яскравий смак літа у банці.

А сьогодні ми пропонуємо перевірений рецепт консервованих помідорів, які виходять пряними, насиченими й чудово зберігаються навіть до наступного сезону. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "annet_days".

Як приготувати помідори з буряком

Інгредієнти:

  • яблуко – 3 скибочки;
  • буряк – 3 скибочки;
  • цибуля – 3 скибочки;
  • часник – 1–2 зубчики;
  • корінь хрону – кілька шматочків;
  • петрушка – кілька гілочок;
  • хрін (зелень) – кілька гілочок;
  • кріп (зонтик) – 1 шт;
  • лист вишні або смородини – 2–3 шт;
  • перець духмяний – 3–4 горошини;
  • лавровий лист – 1–2 шт;
  • помідори – скільки вміститься у банку;
  • вода – 3 л;
  • цукор – 12 ст.л.;
  • сіль – 3 ст.л.;
  • оцет 9% – 160 г.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати чисті банки. На дно кожної покласти яблуко, буряк, цибулю, часник, корінь хрону, зелень, спеції.
  2. Щільно викласти помідори до верху банки.
  3. Залити помідори окропом, накрити кришками й залишити на 20 хвилин.
  4. Злити воду з усіх банок у каструлю, додати свіжої води, щоб загальний обʼєм становив 3 літри.
  5. Додати сіль, цукор, довести до кипіння, вимкнути та влити оцет.
  6. Залити гарячим маринадом помідори, закрутити банки, перевернути догори дном і закутати до повного охолодження.
Теги:
#Буряк #Помідори #Консервація #Готуємо вдома