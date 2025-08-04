Не просто закрутка, а шедевр: попробуйте эти помидоры со свеклой – готовьте сразу много

Готовятся быстро из доступных продуктов

Сезон сочных, ароматных помидоров уже в разгаре – самое время готовить из них все самое вкусное! Хозяйки ежегодно экспериментируют: одни сушат, другие варят соусы, а еще часто квасят без стерилизации, чтобы сохранить яркий вкус лета в банке.

А сегодня мы предлагаем проверенный рецепт консервированных помидоров, которые получаются пряными, насыщенными и отлично хранятся даже до следующего сезона. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annet_days".

Как приготовить помидоры со свеклой

Ингредиенты:

яблоко – 3 ломтика;

свекла – 3 ломтика;

лук – 3 ломтика;

чеснок – 1–2 зубчика;

корень хрена – несколько кусочков;

петрушка – несколько веточек;

хрен (зелень) – несколько веточек;

укроп (зонтик) – 1 шт.;

лист вишни или смородины – 2–3 шт.;

перец душистый – 3–4 горошины;

лавровый лист – 1–2 шт.;

помидоры – сколько уместится в банке;

вода – 3 л;

сахар – 12 ст.л.;

соль – 3 ст.л.;

уксус 9% – 160 г.

Способ приготовления: