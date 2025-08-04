Не просто закрутка, а шедевр: попробуйте эти помидоры со свеклой – готовьте сразу много
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Готовятся быстро из доступных продуктов
Сезон сочных, ароматных помидоров уже в разгаре – самое время готовить из них все самое вкусное! Хозяйки ежегодно экспериментируют: одни сушат, другие варят соусы, а еще часто квасят без стерилизации, чтобы сохранить яркий вкус лета в банке.
А сегодня мы предлагаем проверенный рецепт консервированных помидоров, которые получаются пряными, насыщенными и отлично хранятся даже до следующего сезона. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annet_days".
Как приготовить помидоры со свеклой
Ингредиенты:
- яблоко – 3 ломтика;
- свекла – 3 ломтика;
- лук – 3 ломтика;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- корень хрена – несколько кусочков;
- петрушка – несколько веточек;
- хрен (зелень) – несколько веточек;
- укроп (зонтик) – 1 шт.;
- лист вишни или смородины – 2–3 шт.;
- перец душистый – 3–4 горошины;
- лавровый лист – 1–2 шт.;
- помидоры – сколько уместится в банке;
- вода – 3 л;
- сахар – 12 ст.л.;
- соль – 3 ст.л.;
- уксус 9% – 160 г.
Способ приготовления:
- Подготовить чистые банки. На дно каждой положить яблоко, свеклу, лук, чеснок, корень хрена, зелень, специи.
- Плотно выложить помидоры вверх банки.
- Залить помидоры крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Слить воду из всех банок в кастрюлю, добавить свежую воду, чтобы общий объем составлял 3 литра.
- Добавить соль, сахар, довести до кипения, выключить и влить уксус.
- Залить горячим маринадом помидоры, закрутить банки, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.