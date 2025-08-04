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Не просто закрутка, а шедевр: попробуйте эти помидоры со свеклой – готовьте сразу много

Автор
Мария Швец
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Автор
Хороши как дополнение к любому праздничному обеду
Хороши как дополнение к любому праздничному обеду. Фото instagram.com

Готовятся быстро из доступных продуктов

Сезон сочных, ароматных помидоров уже в разгаре – самое время готовить из них все самое вкусное! Хозяйки ежегодно экспериментируют: одни сушат, другие варят соусы, а еще часто квасят без стерилизации, чтобы сохранить яркий вкус лета в банке.

А сегодня мы предлагаем проверенный рецепт консервированных помидоров, которые получаются пряными, насыщенными и отлично хранятся даже до следующего сезона. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "annet_days".

Как приготовить помидоры со свеклой

Ингредиенты:

  • яблоко – 3 ломтика;
  • свекла – 3 ломтика;
  • лук – 3 ломтика;
  • чеснок – 1–2 зубчика;
  • корень хрена – несколько кусочков;
  • петрушка – несколько веточек;
  • хрен (зелень) – несколько веточек;
  • укроп (зонтик) – 1 шт.;
  • лист вишни или смородины – 2–3 шт.;
  • перец душистый – 3–4 горошины;
  • лавровый лист – 1–2 шт.;
  • помидоры – сколько уместится в банке;
  • вода – 3 л;
  • сахар – 12 ст.л.;
  • соль – 3 ст.л.;
  • уксус 9% – 160 г.

Способ приготовления:

  1. Подготовить чистые банки. На дно каждой положить яблоко, свеклу, лук, чеснок, корень хрена, зелень, специи.
  2. Плотно выложить помидоры вверх банки.
  3. Залить помидоры крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  4. Слить воду из всех банок в кастрюлю, добавить свежую воду, чтобы общий объем составлял 3 литра.
  5. Добавить соль, сахар, довести до кипения, выключить и влить уксус.
  6. Залить горячим маринадом помидоры, закрутить банки, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.
Теги:
#Свекла #Помидоры #Консервация #Готовим дома