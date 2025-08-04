Впораєтеся за 20 хвилин: така "Шарлотка" просто тане в роті (відео)

Неодмінно всім сподобається

Багато хто вже починає збирати перші яблука — соковиті, ароматні, хрумкі. Їх можна не лише їсти просто так, але й готувати з них безліч смачних страв: сушити, пекти, смажити в клярі, варити компоти чи джеми.

Але сьогодні ми пропонуємо надзвичайно простий і швидкий варіант — пухку, ароматну шарлотку, яка готується всього за 20 хвилин. Ідеальний десерт до чаю, коли хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sweet_studio00".

Як приготувати пухку Шарлотку

Інгредієнти:

яблука – 4–5 шт.;

цукор коричневий – 2 ст. л.;

цукор ванільний – 2 ст. л.;

крохмаль – 2 ст. л.;

кориця мелена – 1 ч. л.;

яйця – 4 шт.;

борошно – 170 г;

цукор – 170 г;

розпушувач – 8 г;

масло вершкове розтоплене – 30 г.

Спосіб приготування: