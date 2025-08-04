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Впораєтеся за 20 хвилин: така "Шарлотка" просто тане в роті (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна, проста випічка для всієї родини
Смачна, проста випічка для всієї родини. Фото instagram.com

Неодмінно всім сподобається

Багато хто вже починає збирати перші яблука — соковиті, ароматні, хрумкі. Їх можна не лише їсти просто так, але й готувати з них безліч смачних страв: сушити, пекти, смажити в клярі, варити компоти чи джеми.

Але сьогодні ми пропонуємо надзвичайно простий і швидкий варіант — пухку, ароматну шарлотку, яка готується всього за 20 хвилин. Ідеальний десерт до чаю, коли хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sweet_studio00".

Як приготувати пухку Шарлотку

Інгредієнти:

  • яблука – 4–5 шт.;
  • цукор коричневий – 2 ст. л.;
  • цукор ванільний – 2 ст. л.;
  • крохмаль – 2 ст. л.;
  • кориця мелена – 1 ч. л.;
  • яйця – 4 шт.;
  • борошно – 170 г;
  • цукор – 170 г;
  • розпушувач – 8 г;
  • масло вершкове розтоплене – 30 г.

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука й нарізати їх шматочками.
  2. Змішати яблука з коричневим цукром, ванільним цукром, крохмалем і корицею.
  3. Збити яйця з цукром до густої пишної білої маси.
  4. Перемішати борошно з розпушувачем і поступово ввести в яєчну масу.
  5. Влити розтоплене вершкове масло й обережно перемішати.
  6. Викласти яблука на дно форми й залити тістом, випікати при 180 °C 45–50 хвилин.
Теги:
#Яблука #Шарлотка #Готуємо вдома