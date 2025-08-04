Впораєтеся за 20 хвилин: така "Шарлотка" просто тане в роті (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неодмінно всім сподобається
Багато хто вже починає збирати перші яблука — соковиті, ароматні, хрумкі. Їх можна не лише їсти просто так, але й готувати з них безліч смачних страв: сушити, пекти, смажити в клярі, варити компоти чи джеми.
Але сьогодні ми пропонуємо надзвичайно простий і швидкий варіант — пухку, ароматну шарлотку, яка готується всього за 20 хвилин. Ідеальний десерт до чаю, коли хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "sweet_studio00".
Як приготувати пухку Шарлотку
Інгредієнти:
- яблука – 4–5 шт.;
- цукор коричневий – 2 ст. л.;
- цукор ванільний – 2 ст. л.;
- крохмаль – 2 ст. л.;
- кориця мелена – 1 ч. л.;
- яйця – 4 шт.;
- борошно – 170 г;
- цукор – 170 г;
- розпушувач – 8 г;
- масло вершкове розтоплене – 30 г.
Спосіб приготування:
- Очистити яблука й нарізати їх шматочками.
- Змішати яблука з коричневим цукром, ванільним цукром, крохмалем і корицею.
- Збити яйця з цукром до густої пишної білої маси.
- Перемішати борошно з розпушувачем і поступово ввести в яєчну масу.
- Влити розтоплене вершкове масло й обережно перемішати.
- Викласти яблука на дно форми й залити тістом, випікати при 180 °C 45–50 хвилин.