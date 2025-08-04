Справитесь за 20 минут: такая "Шарлотка" просто тает во рту (видео)
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Многие уже начинают собирать первые яблоки — сочные, ароматные, хрустящие. Их можно не только есть просто так, но и готовить из них множество вкусных блюд: сушить, печь, жарить в кляре, варить компоты или джемы.
Но сегодня мы предлагаем очень простой и быстрый вариант — рыхлую, ароматную шарлотку, которая готовится всего за 20 минут. Идеальный десерт к чаю, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sweet_studio00".
Как приготовить пышную Шарлотку
Ингредиенты:
- яблоки – 4–5 шт.;
- сахар коричневый – 2 ст. л.;
- сахар ванильный – 2 ст. л.;
- крахмал – 2 ст. л.;
- корица молотая – 1 ч. л.;
- яйца – 4 шт.;
- мука – 170 г;
- сахар – 170 г;
- разрыхлитель – 8 г;
- масло сливочное растопленное – 30 г.
Способ приготовления:
- Очистить яблоки и порезать их кусочками.
- Смешать яблоки с коричневым сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и корицей.
- Взбить яйца с сахаром до густой пышной белой массы.
- Перемешать муку с разрыхлителем и постепенно ввести в яичную массу.
- Влить растопленное сливочное масло и осторожно перемешать.
- Выложить на дно формы яблоки и залить тестом, выпекать при 180 °C 45–50 минут.