Справитесь за 20 минут: такая "Шарлотка" просто тает во рту (видео)

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Многие уже начинают собирать первые яблоки — сочные, ароматные, хрустящие. Их можно не только есть просто так, но и готовить из них множество вкусных блюд: сушить, печь, жарить в кляре, варить компоты или джемы.

Но сегодня мы предлагаем очень простой и быстрый вариант — рыхлую, ароматную шарлотку, которая готовится всего за 20 минут. Идеальный десерт к чаю, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sweet_studio00".

Как приготовить пышную Шарлотку

Ингредиенты:

яблоки – 4–5 шт.;

сахар коричневый – 2 ст. л.;

сахар ванильный – 2 ст. л.;

крахмал – 2 ст. л.;

корица молотая – 1 ч. л.;

яйца – 4 шт.;

мука – 170 г;

сахар – 170 г;

разрыхлитель – 8 г;

масло сливочное растопленное – 30 г.

Способ приготовления: