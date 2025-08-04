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Справитесь за 20 минут: такая "Шарлотка" просто тает во рту (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусная, простая выпечка для всей семьи
Вкусная, простая выпечка для всей семьи. Фото instagram.com

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Многие уже начинают собирать первые яблоки — сочные, ароматные, хрустящие. Их можно не только есть просто так, но и готовить из них множество вкусных блюд: сушить, печь, жарить в кляре, варить компоты или джемы.

Но сегодня мы предлагаем очень простой и быстрый вариант — рыхлую, ароматную шарлотку, которая готовится всего за 20 минут. Идеальный десерт к чаю, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "sweet_studio00".

Как приготовить пышную Шарлотку

Ингредиенты:

  • яблоки – 4–5 шт.;
  • сахар коричневый – 2 ст. л.;
  • сахар ванильный – 2 ст. л.;
  • крахмал – 2 ст. л.;
  • корица молотая – 1 ч. л.;
  • яйца – 4 шт.;
  • мука – 170 г;
  • сахар – 170 г;
  • разрыхлитель – 8 г;
  • масло сливочное растопленное – 30 г.

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки и порезать их кусочками.
  2. Смешать яблоки с коричневым сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и корицей.
  3. Взбить яйца с сахаром до густой пышной белой массы.
  4. Перемешать муку с разрыхлителем и постепенно ввести в яичную массу.
  5. Влить растопленное сливочное масло и осторожно перемешать.
  6. Выложить на дно формы яблоки и залить тестом, выпекать при 180 °C 45–50 минут.
Теги:
#Яблоки #Шарлотка #Готовим дома