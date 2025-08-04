Рус

Варто один раз спробувати — і будете купувати банки для нових порцій: ідеальні мариновані помідори (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачні та ароматні
Дуже смачні та ароматні. Фото instagram.com

Чудова закуска на будь-який випадок

Помідори — один із найулюбленіших літніх овочів, який активно дозріває саме в серпні. Їх можна не лише смакувати свіжими в салатах, а й готувати в десятках варіантів на зиму: квасити, фарширувати, перетирати на соуси чи консервувати "під снігом" із тертим хроном та часником.

А сьогодні ми пропонуємо класичний, перевірений рецепт смачних маринованих помідорів — із пряним ароматом, збалансованим маринадом та ідеальним смаком, що нагадає вам про літо навіть посеред зими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "belous7062".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

  • вода – 1 л;
  • цукор – 5 ст. л.;
  • сіль – 1 ст.л;
  • оцет 9% – 3 ст. л.;
  • помідори – за потребою;
  • перець горошком – за смаком;
  • часник – за смаком;
  • цибуля – за смаком;
  • перець гіркий – за смаком;
  • перець солодкий – за смаком;
  • петрушка – за смаком;
  • кріп – за смаком;
  • насіння кропу – за смаком;
  • насіння коріандру – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Простерилізувати банки та підготувати кришки.
  2. Покласти в кожну банку спеції, зелень та шматочки овочів за смаком.
  3. Щільно вкласти помідори.
  4. Залити все окропом і залишити на 20–25 хвилин.
  5. Злити воду, виміряти її об’єм і приготувати маринад: закип’ятити воду, додати цукор, сіль та оцет.
  6. Залити маринадом банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і закутати до повного охолодження.
Теги:
#Помідори #Маринад #Готуємо вдома