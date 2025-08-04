Варто один раз спробувати — і будете купувати банки для нових порцій: ідеальні мариновані помідори (відео)
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Чудова закуска на будь-який випадок
Помідори — один із найулюбленіших літніх овочів, який активно дозріває саме в серпні. Їх можна не лише смакувати свіжими в салатах, а й готувати в десятках варіантів на зиму: квасити, фарширувати, перетирати на соуси чи консервувати "під снігом" із тертим хроном та часником.
А сьогодні ми пропонуємо класичний, перевірений рецепт смачних маринованих помідорів — із пряним ароматом, збалансованим маринадом та ідеальним смаком, що нагадає вам про літо навіть посеред зими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "belous7062".
Як приготувати мариновані помідори
Інгредієнти:
- вода – 1 л;
- цукор – 5 ст. л.;
- сіль – 1 ст.л;
- оцет 9% – 3 ст. л.;
- помідори – за потребою;
- перець горошком – за смаком;
- часник – за смаком;
- цибуля – за смаком;
- перець гіркий – за смаком;
- перець солодкий – за смаком;
- петрушка – за смаком;
- кріп – за смаком;
- насіння кропу – за смаком;
- насіння коріандру – за смаком.
Спосіб приготування:
- Простерилізувати банки та підготувати кришки.
- Покласти в кожну банку спеції, зелень та шматочки овочів за смаком.
- Щільно вкласти помідори.
- Залити все окропом і залишити на 20–25 хвилин.
- Злити воду, виміряти її об’єм і приготувати маринад: закип’ятити воду, додати цукор, сіль та оцет.
- Залити маринадом банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і закутати до повного охолодження.