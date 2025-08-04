Варто один раз спробувати — і будете купувати банки для нових порцій: ідеальні мариновані помідори (відео)

Чудова закуска на будь-який випадок

Помідори — один із найулюбленіших літніх овочів, який активно дозріває саме в серпні. Їх можна не лише смакувати свіжими в салатах, а й готувати в десятках варіантів на зиму: квасити, фарширувати, перетирати на соуси чи консервувати "під снігом" із тертим хроном та часником.

А сьогодні ми пропонуємо класичний, перевірений рецепт смачних маринованих помідорів — із пряним ароматом, збалансованим маринадом та ідеальним смаком, що нагадає вам про літо навіть посеред зими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "belous7062".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

вода – 1 л;

цукор – 5 ст. л.;

сіль – 1 ст.л;

оцет 9% – 3 ст. л.;

помідори – за потребою;

перець горошком – за смаком;

часник – за смаком;

цибуля – за смаком;

перець гіркий – за смаком;

перець солодкий – за смаком;

петрушка – за смаком;

кріп – за смаком;

насіння кропу – за смаком;

насіння коріандру – за смаком.

Спосіб приготування: