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Стоит раз попробовать — и будете покупать банки для новых порций: идеальные маринованные помидоры (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Очень вкусные и ароматные
Очень вкусные и ароматные. Фото instagram.com

Прекрасная закуска на любой случай

Помидоры — один из самых любимых летних овощей, активно созревающий именно в августе. Их можно не только смаковать свежими в салатах, но и готовить в десятках вариантов на зиму: квасить, фаршировать, перетирать на соусы или консервировать под снегом с тертым хреном и чесноком.

А сегодня мы предлагаем классический, проверенный рецепт вкусных маринованных помидоров – с пряным ароматом, сбалансированным маринадом и идеальным вкусом, который напомнит вам о лете даже посреди зимы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "belous7062".

Как приготовить маринованные помидоры

Ингредиенты:

  • вода – 1 л;
  • сахар – 5 ст. л.;
  • соль – 1 ст.л;
  • уксус 9% – 3 ст. л.;
  • помидоры – по необходимости;
  • перец горошком – по вкусу;
  • чеснок – по вкусу;
  • лук – по вкусу;
  • перец горький – по вкусу;
  • перец сладкий – по вкусу;
  • петрушка – по вкусу;
  • укроп – по вкусу;
  • семена укропа – по вкусу;
  • семена кориандра – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Простерилизовать банки и приготовить крышки.
  2. Положить в каждую банку специи, зелень и кусочки овощей по вкусу.
  3. Плотно уложить помидоры.
  4. Залить все кипятком и оставить на 20–25 минут.
  5. Слить воду, измерить ее объем и приготовить маринад: вскипятить воду, добавить сахар, соль и уксус.
  6. Залить маринадом банки, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.
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#Помидоры #Маринад #Готовим дома