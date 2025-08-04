Стоит раз попробовать — и будете покупать банки для новых порций: идеальные маринованные помидоры (видео)

Прекрасная закуска на любой случай

Помидоры — один из самых любимых летних овощей, активно созревающий именно в августе. Их можно не только смаковать свежими в салатах, но и готовить в десятках вариантов на зиму: квасить, фаршировать, перетирать на соусы или консервировать под снегом с тертым хреном и чесноком.

А сегодня мы предлагаем классический, проверенный рецепт вкусных маринованных помидоров – с пряным ароматом, сбалансированным маринадом и идеальным вкусом, который напомнит вам о лете даже посреди зимы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "belous7062".

Как приготовить маринованные помидоры

Ингредиенты:

вода – 1 л;

сахар – 5 ст. л.;

соль – 1 ст.л;

уксус 9% – 3 ст. л.;

помидоры – по необходимости;

перец горошком – по вкусу;

чеснок – по вкусу;

лук – по вкусу;

перец горький – по вкусу;

перец сладкий – по вкусу;

петрушка – по вкусу;

укроп – по вкусу;

семена укропа – по вкусу;

семена кориандра – по вкусу.

Способ приготовления: