Стоит раз попробовать — и будете покупать банки для новых порций: идеальные маринованные помидоры (видео)
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Прекрасная закуска на любой случай
Помидоры — один из самых любимых летних овощей, активно созревающий именно в августе. Их можно не только смаковать свежими в салатах, но и готовить в десятках вариантов на зиму: квасить, фаршировать, перетирать на соусы или консервировать под снегом с тертым хреном и чесноком.
А сегодня мы предлагаем классический, проверенный рецепт вкусных маринованных помидоров – с пряным ароматом, сбалансированным маринадом и идеальным вкусом, который напомнит вам о лете даже посреди зимы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "belous7062".
Как приготовить маринованные помидоры
Ингредиенты:
- вода – 1 л;
- сахар – 5 ст. л.;
- соль – 1 ст.л;
- уксус 9% – 3 ст. л.;
- помидоры – по необходимости;
- перец горошком – по вкусу;
- чеснок – по вкусу;
- лук – по вкусу;
- перец горький – по вкусу;
- перец сладкий – по вкусу;
- петрушка – по вкусу;
- укроп – по вкусу;
- семена укропа – по вкусу;
- семена кориандра – по вкусу.
Способ приготовления:
- Простерилизовать банки и приготовить крышки.
- Положить в каждую банку специи, зелень и кусочки овощей по вкусу.
- Плотно уложить помидоры.
- Залить все кипятком и оставить на 20–25 минут.
- Слить воду, измерить ее объем и приготовить маринад: вскипятить воду, добавить сахар, соль и уксус.
- Залить маринадом банки, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного охлаждения.