Такого пирога ви ще не куштували: рецепт галети з помідорами, яка виходить смачніше за піцу
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Готується дуже швидко та просто
Ми розповідали вам, як приготувати галету з полуницею. Але в літній сезон можна готувати не тільки солодкий варіант такого пирога. Дуже смачною виходить галета з томатами та крем-сиром.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Маслом вгору".
Інгредієнти
Для начинки:
- 300 г помідорів
- 1 цибулина
- 140 г крем-сиру
Для маринування цибулі:
- 2,5 ст.л. оцту 9 %
- 7,5 ст.л. води
- 1 ч.л. солі
- 1 ст.л. цукру
Для галети:
- 4 ст.л. води
- 3 ст.л. олії
- 1 ч.л. солі
- 1 ч.л. розпушувача
- 10 ст.л. борошна
Як приготувати галету з томатами
- Змішайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор і розпушувач. В окремій ємності змішайте воду та олію.
- Додайте рідину до суміші борошна та замісіть тісто.
- Дайте тісту відпочити приблизно 30 хвилин.
- Нашаткуйте цибулю. За бажанням її можна замаринувати в суміші оцту, цукру та води. Якщо маринувати не хочете, використовуйте свіжу.
- Наріжте помідори кружальцями. Для гарнішого вигляду можна взяти різнокольорові.
- Розкачайте тісто між двома листами пергаменту. Відразу перекладіть розкачане тісто на деко.
- Намажте центр тіста крем-сиром, залишаючи бортики приблизно 2 см. Викладіть кружальця помідорів та посипте їх сіллю та чорним перцем. Зверху викладіть кружальця цибулі.
- Загорніть бортики тіста до центру, накриваючи начинку.
- Випікайте галету в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30 хвилин.