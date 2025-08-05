Такого пирога ви ще не куштували: рецепт галети з помідорами, яка виходить смачніше за піцу

Готується дуже швидко та просто

Ми розповідали вам, як приготувати галету з полуницею. Але в літній сезон можна готувати не тільки солодкий варіант такого пирога. Дуже смачною виходить галета з томатами та крем-сиром.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Маслом вгору".

Інгредієнти

Для начинки:

300 г помідорів

1 цибулина

140 г крем-сиру

Для маринування цибулі:

2,5 ст.л. оцту 9 %

7,5 ст.л. води

1 ч.л. солі

1 ст.л. цукру

Для галети:

4 ст.л. води

3 ст.л. олії

1 ч.л. солі

1 ч.л. розпушувача

10 ст.л. борошна

Як приготувати галету з томатами