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Такого пирога ви ще не куштували: рецепт галети з помідорами, яка виходить смачніше за піцу

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Пиріг з томатами та крем-сиром
Пиріг з томатами та крем-сиром. Фото Скріншот YouTube

Готується дуже швидко та просто

Ми розповідали вам, як приготувати галету з полуницею. Але в літній сезон можна готувати не тільки солодкий варіант такого пирога. Дуже смачною виходить галета з томатами та крем-сиром.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Маслом вгору".

Інгредієнти

Для начинки:

  • 300 г помідорів
  • 1 цибулина
  • 140 г крем-сиру

Для маринування цибулі:

  • 2,5 ст.л. оцту 9 %
  • 7,5 ст.л. води
  • 1 ч.л. солі
  • 1 ст.л. цукру

Для галети:

  • 4 ст.л. води
  • 3 ст.л. олії
  • 1 ч.л. солі
  • 1 ч.л. розпушувача
  • 10 ст.л. борошна

Як приготувати галету з томатами

  1. Змішайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор і розпушувач. В окремій ємності змішайте воду та олію.
  2. Додайте рідину до суміші борошна та замісіть тісто.
  3. Дайте тісту відпочити приблизно 30 хвилин.
  4. Нашаткуйте цибулю. За бажанням її можна замаринувати в суміші оцту, цукру та води. Якщо маринувати не хочете, використовуйте свіжу.
  5. Наріжте помідори кружальцями. Для гарнішого вигляду можна взяти різнокольорові.
  6. Розкачайте тісто між двома листами пергаменту. Відразу перекладіть розкачане тісто на деко.
  7. Намажте центр тіста крем-сиром, залишаючи бортики приблизно 2 см. Викладіть кружальця помідорів та посипте їх сіллю та чорним перцем. Зверху викладіть кружальця цибулі.
  8. Загорніть бортики тіста до центру, накриваючи начинку.
  9. Випікайте галету в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30 хвилин.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Цибуля #Пироги #Галета