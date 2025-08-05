Такого пирога вы еще не пробовали: рецепт галеты с помидорами, которая получается вкуснее пиццы

Готовится очень быстро и просто

Мы рассказывали вам, как приготовить галету с клубникой. Но в летний сезон можно готовить не только сладкий вариант такого пирога. Очень вкусной получается галета с помидорами и крем-сыром.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Маслом вверх".

Ингредиенты

Для начинки:

300 г помидоров

1 луковица

140 г крем-сыра

Для маринования лука:

2,5 ст.л. уксуса 9 %

7,5 ст.л. воды

1 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

Для галеты:

4 ст.л. воды

3 ст.л. масла

1 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

10 ст.л. муки

Как приготовить галету с томатами