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Такого пирога вы еще не пробовали: рецепт галеты с помидорами, которая получается вкуснее пиццы

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Пирог с томатами и крем-сыром
Пирог с томатами и крем-сыром. Фото Скриншот YouTube

Готовится очень быстро и просто

Мы рассказывали вам, как приготовить галету с клубникой. Но в летний сезон можно готовить не только сладкий вариант такого пирога. Очень вкусной получается галета с помидорами и крем-сыром.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Маслом вверх".

Ингредиенты

Для начинки:

  • 300 г помидоров
  • 1 луковица
  • 140 г крем-сыра

Для маринования лука:

  • 2,5 ст.л. уксуса 9 %
  • 7,5 ст.л. воды
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара

Для галеты:

  • 4 ст.л. воды
  • 3 ст.л. масла
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 10 ст.л. муки

Как приготовить галету с томатами

  1. Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и разрыхлитель. В отдельной емкости смешайте воду и растительное масло.
  2. Добавьте жидкость в смесь муки и замесите тесто.
  3. Дайте отдохнуть тесту примерно 30 минут.
  4. Нашинкуйте лук. По желанию его можно замариновать в смеси уксуса, сахара и воды. Если мариновать не хотите, используйте свежий.
  5. Нарежьте помидоры кружочками. Для более красивого вида можно взять разноцветные плоды.
  6. Раскатайте тесто между двумя листами пергамента. Сразу переложите раскатанное тесто на противень.
  7. Намажьте центр теста кремом-сыром, оставляя бортики примерно 2 см. Выложите кружочки помидоров и посыпьте их солью и черным перцем. Сверху выложите кружочки лука.
  8. Заверните бортики теста в центр, накрывая начинку.
  9. Выпекайте галету в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Лук #Пироги #Галета