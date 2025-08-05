Такого пирога вы еще не пробовали: рецепт галеты с помидорами, которая получается вкуснее пиццы
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Готовится очень быстро и просто
Мы рассказывали вам, как приготовить галету с клубникой. Но в летний сезон можно готовить не только сладкий вариант такого пирога. Очень вкусной получается галета с помидорами и крем-сыром.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Маслом вверх".
Ингредиенты
Для начинки:
- 300 г помидоров
- 1 луковица
- 140 г крем-сыра
Для маринования лука:
- 2,5 ст.л. уксуса 9 %
- 7,5 ст.л. воды
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
Для галеты:
- 4 ст.л. воды
- 3 ст.л. масла
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 10 ст.л. муки
Как приготовить галету с томатами
- Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и разрыхлитель. В отдельной емкости смешайте воду и растительное масло.
- Добавьте жидкость в смесь муки и замесите тесто.
- Дайте отдохнуть тесту примерно 30 минут.
- Нашинкуйте лук. По желанию его можно замариновать в смеси уксуса, сахара и воды. Если мариновать не хотите, используйте свежий.
- Нарежьте помидоры кружочками. Для более красивого вида можно взять разноцветные плоды.
- Раскатайте тесто между двумя листами пергамента. Сразу переложите раскатанное тесто на противень.
- Намажьте центр теста кремом-сыром, оставляя бортики примерно 2 см. Выложите кружочки помидоров и посыпьте их солью и черным перцем. Сверху выложите кружочки лука.
- Заверните бортики теста в центр, накрывая начинку.
- Выпекайте галету в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут.