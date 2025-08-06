Ідеальна закуска на всі випадки життя: помідори у власному соку, що збережуть літо у кожній банці (відео)

Перевершує всі очікування

Помідор — це яскравий, соковитий овоч, без якого важко уявити літню кухню. Його додають у салати, тушкують, смажать, запікають, а ще — консервують на зиму в найрізноманітніших варіантах. Одне з улюблених поєднань — салат із баклажанів та помідорів, який має насичений смак і аромат літа.

Але сьогодні приготуємо ще простіший і дуже практичний варіант — помідори у власному соку. Ця заготівля стане незамінною взимку: і в борщ, і в соус, і просто до гарячої картоплі. Мінімум інгредієнтів — максимум користі та смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ruslana.gala".

Як приготувати помідори у власному соку

Інгредієнти:

помідори м’ясисті стиглі – 2 кг;

сіль велика – 2 ст. л;

базилік свіжий – кілька листочків;

вода – за потребою для стерилізації.

Спосіб приготування: