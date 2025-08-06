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Ідеальна закуска на всі випадки життя: помідори у власному соку, що збережуть літо у кожній банці (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дивовижно смачна заготівля
Дивовижно смачна заготівля. Фото instagram.com

Перевершує всі очікування

Помідор — це яскравий, соковитий овоч, без якого важко уявити літню кухню. Його додають у салати, тушкують, смажать, запікають, а ще — консервують на зиму в найрізноманітніших варіантах. Одне з улюблених поєднань — салат із баклажанів та помідорів, який має насичений смак і аромат літа.

Але сьогодні приготуємо ще простіший і дуже практичний варіант — помідори у власному соку. Ця заготівля стане незамінною взимку: і в борщ, і в соус, і просто до гарячої картоплі. Мінімум інгредієнтів — максимум користі та смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ruslana.gala".

Як приготувати помідори у власному соку

Інгредієнти:

  • помідори м’ясисті стиглі – 2 кг;
  • сіль велика – 2 ст. л;
  • базилік свіжий – кілька листочків;
  • вода – за потребою для стерилізації.

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори, розрізати навпіл або на четвертинки.
  2. Пересипати сіллю та залишити в друшляку на кілька годин, щоби стекла зайва рідина.
  3. Простерилізувати банки та кришки.
  4. Розкласти помідори в банки шарами з листочками базиліку, злегка притиснувши.
  5. Закрити банки кришками, поставити в каструлю з водою (¾ висоти банки), довести до кипіння і стерилізувати 30–35 хвилин.
  6. Залишити банки у воді до повного вистигання, потім винести на зберігання.
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#Помідори #Консервація #Готуємо вдома