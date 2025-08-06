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Идеальная закуска на все случаи жизни: помидоры в собственном соку, которые сохранят лето в каждой банке (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Удивительно вкусная заготовка
Удивительно вкусная заготовка. Фото instagram.com

Превосходит все ожидания

Помидор – это яркий, сочный овощ, без которого трудно представить летнюю кухню. Его добавляют в салаты, тушат, жарят, запекают, а еще – консервируют на зиму в самых разных вариантах. Одно из любимых сочетаний – салат из баклажанов и помидоров, который имеет насыщенный вкус и аромат лета.

Но сегодня приготовим еще более простой и очень практичный вариант – помидоры в собственном соку. Эта заготовка станет незаменимой зимой: и в борщ, и в соус, и просто к горячему картофелю. Минимум ингредиентов – максимум пользы и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ruslana.gala".

Как приготовить помидоры в собственном соку

Ингредиенты:

  • помидоры мясистые спелые – 2 кг;
  • соль большая – 2 ст. л;
  • базилик свежий – несколько листочков;
  • вода – по необходимости для стерилизации.

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры, разрезать пополам или на четвертинки.
  2. Пересыпать солью и оставить в дуршлаге на несколько часов, чтобы стекла лишняя жидкость.
  3. Простерилизовать банки и крышки.
  4. Разложить помидоры в банки слоями с листиками базилика, слегка прижав.
  5. Закрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с водой (высоты банки), довести до кипения и стерилизовать 30–35 минут.
  6. Оставить банки в воде до полного остывания, затем вынести на хранение.
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#Помидоры #Консервация #Готовим дома