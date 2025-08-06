Идеальная закуска на все случаи жизни: помидоры в собственном соку, которые сохранят лето в каждой банке (видео)

Превосходит все ожидания

Помидор – это яркий, сочный овощ, без которого трудно представить летнюю кухню. Его добавляют в салаты, тушат, жарят, запекают, а еще – консервируют на зиму в самых разных вариантах. Одно из любимых сочетаний – салат из баклажанов и помидоров, который имеет насыщенный вкус и аромат лета.

Но сегодня приготовим еще более простой и очень практичный вариант – помидоры в собственном соку. Эта заготовка станет незаменимой зимой: и в борщ, и в соус, и просто к горячему картофелю. Минимум ингредиентов – максимум пользы и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ruslana.gala".

Как приготовить помидоры в собственном соку

Ингредиенты:

помидоры мясистые спелые – 2 кг;

соль большая – 2 ст. л;

базилик свежий – несколько листочков;

вода – по необходимости для стерилизации.

Способ приготовления: