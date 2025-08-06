Идеальная закуска на все случаи жизни: помидоры в собственном соку, которые сохранят лето в каждой банке (видео)
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Превосходит все ожидания
Помидор – это яркий, сочный овощ, без которого трудно представить летнюю кухню. Его добавляют в салаты, тушат, жарят, запекают, а еще – консервируют на зиму в самых разных вариантах. Одно из любимых сочетаний – салат из баклажанов и помидоров, который имеет насыщенный вкус и аромат лета.
Но сегодня приготовим еще более простой и очень практичный вариант – помидоры в собственном соку. Эта заготовка станет незаменимой зимой: и в борщ, и в соус, и просто к горячему картофелю. Минимум ингредиентов – максимум пользы и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ruslana.gala".
Как приготовить помидоры в собственном соку
Ингредиенты:
- помидоры мясистые спелые – 2 кг;
- соль большая – 2 ст. л;
- базилик свежий – несколько листочков;
- вода – по необходимости для стерилизации.
Способ приготовления:
- Помыть помидоры, разрезать пополам или на четвертинки.
- Пересыпать солью и оставить в дуршлаге на несколько часов, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Разложить помидоры в банки слоями с листиками базилика, слегка прижав.
- Закрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с водой (высоты банки), довести до кипения и стерилизовать 30–35 минут.
- Оставить банки в воде до полного остывания, затем вынести на хранение.