Млинці з яблуками, які не треба смажити: рецепт простого сніданку

Яблучні млинці готуються дуже легко та швидко

Якщо ви любите млинці, але не хочете стояти біля плити, то цей рецепт має вам сподобатися. Достатньо замісити тісто, а потім замість сковорідки вилити його у форму для запікання та додати яблучну начинку. У результаті вийде великий тонкий корж, який потрібно нарізати й скрутити в рулети.

Приготовані за рецептом від блогерки olya_pins млинці з яблуками виходять м’які, з легкою ванільною ноткою та ароматом кориці. Це чудовий варіант для сніданку або до чаю.

Інгредієнти:

яйце — 1 шт.

молоко — 200 мл

борошно — 80 г

ванільний цукор — 1 пакетик

сіль — щіпка

олія соняшникова — 1 ст. л.

яблуко — 1 велике

цукор і кориця — на смак

Етапи приготування