Млинці з яблуками, які не треба смажити: рецепт простого сніданку
Яблучні млинці готуються дуже легко та швидко
Якщо ви любите млинці, але не хочете стояти біля плити, то цей рецепт має вам сподобатися. Достатньо замісити тісто, а потім замість сковорідки вилити його у форму для запікання та додати яблучну начинку. У результаті вийде великий тонкий корж, який потрібно нарізати й скрутити в рулети.
Приготовані за рецептом від блогерки olya_pins млинці з яблуками виходять м’які, з легкою ванільною ноткою та ароматом кориці. Це чудовий варіант для сніданку або до чаю.
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт.
- молоко — 200 мл
- борошно — 80 г
- ванільний цукор — 1 пакетик
- сіль — щіпка
- олія соняшникова — 1 ст. л.
- яблуко — 1 велике
- цукор і кориця — на смак
Етапи приготування
- Збити яйце із сіллю та ванільним цукром.
- Додати 1/3 молока, перемішати, всипати борошно, а потім влити решту молока.
- Додати олію — тісто готове.
- Яблуко очистити та нарізати дрібними шматочками.
- Вилити тісто у форму приблизно 20×30 см (половина стандартного дека), зверху викласти яблука.
- Випікати при 180°C 20 хвилин, посипати сумішшю цукру й кориці та випікати ще 5 хвилин.
- Дістати, поки корж еластичний, розрізати й скрутити в рулетики.