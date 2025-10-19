Рус

Млинці з яблуками, які не треба смажити: рецепт простого сніданку

Наталя Граковська
Ліниві млинці з яблуками
Ліниві млинці з яблуками. Фото Колаж "Телеграфу"

Яблучні млинці готуються дуже легко та швидко

Якщо ви любите млинці, але не хочете стояти біля плити, то цей рецепт має вам сподобатися. Достатньо замісити тісто, а потім замість сковорідки вилити його у форму для запікання та додати яблучну начинку. У результаті вийде великий тонкий корж, який потрібно нарізати й скрутити в рулети.

Приготовані за рецептом від блогерки olya_pins млинці з яблуками виходять м’які, з легкою ванільною ноткою та ароматом кориці. Це чудовий варіант для сніданку або до чаю.

Інгредієнти:

  • яйце — 1 шт.
  • молоко — 200 мл
  • борошно — 80 г
  • ванільний цукор — 1 пакетик
  • сіль — щіпка
  • олія соняшникова — 1 ст. л.
  • яблуко — 1 велике
  • цукор і кориця — на смак

Етапи приготування

  1. Збити яйце із сіллю та ванільним цукром.
  2. Додати 1/3 молока, перемішати, всипати борошно, а потім влити решту молока.
  3. Додати олію — тісто готове.
  4. Яблуко очистити та нарізати дрібними шматочками.
  5. Вилити тісто у форму приблизно 20×30 см (половина стандартного дека), зверху викласти яблука.
  6. Випікати при 180°C 20 хвилин, посипати сумішшю цукру й кориці та випікати ще 5 хвилин.
  7. Дістати, поки корж еластичний, розрізати й скрутити в рулетики.
Теги:
#Рецепти #Яблука #Млинці